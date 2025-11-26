يلجأ العديد من الأشخاص لتناول جرعات كبيرة من فيتامين سي بهدف تعزيز المناعة أو تخفيف أعراض نزلات البرد، معتقدين أن الفيتامين آمن لأنه قابل للذوبان في الماء.

وبحسب موقع mayoclinic، قد يؤدي الاستخدام المفرط إلى مشاكل صحية خطيرة تشمل الغثيان، الإسهال، تشنجات البطن، وفي بعض الحالات النادرة حصى الكلى أو الفشل الكلوي.

وفق تقارير طبية، أصيب رجل بفشل كلوي حاد نتيجة استهلاكه جرعات عالية يوميا من الفيتامين.

يحدث ذلك لأن الفيتامين الزائد يتحول إلى أكسالات تتراكم في الكلى، مشكلة بلورات تعرقل عملها الطبيعي، خاصة لدى من لديهم مشاكل كلوية سابقة، أو من يعانون من الجفاف أو استهلاك منخفض للسوائل.

كما أن تناول أكثر من 1000 ملغ يوميا يزيد احتمالية تكون حصى الكلى من أكسالات الكالسيوم، ما يسبب ألما شديدا وقد يؤدي إلى انسداد المسالك البولية.

وغالبا ما يرسل الجسم إنذارات مبكرة من خلال الغثيان والإسهال، حيث يسحب الفيتامين غير الممتص الماء إلى الأمعاء، ما يزيد الجفاف ويجهد الكلى.

الأكثر عرضة للخطر هم مرضى الكلى المزمن، من لديهم تاريخ حصى كلوية، من يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالأكسالات، أو يعانون اضطرابات هضمية، أو يتناولون مكملات كبيرة بانتظام.

ولتجنب المخاطر، يكفي للبالغين 75–90 ملغ يوميا، ويمكن زيادتها مؤقتا إلى 500 ملغ عند الإصابة بالمرض.

وينصح بعدم تجاوز 1000 ملغ يوميا إلا تحت إشراف طبي، مع الحفاظ على الترطيب الكافي وتجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالأكسالات.

وفي حال ظهور أي علامات ضعف الكلى أو أعراض حصى البول، يجب مراجعة الطبيب فورا مع توضيح استخدام المكملات.

فبينما يظل فيتامين سي مفيدا للصحة، فإن الالتزام بالحدود الآمنة يحمي الكلى على المدى الطويل.