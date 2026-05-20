بعد أيام من موجة حر شديدة ضربت معظم المحافظات، يشهد طقس البلاد اليوم انقلابًا جويًا مفاجئًا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ قد يتجاوز 8 درجات مئوية، وهذه التقلبات الجوية السريعة لا تؤثر فقط على حياتنا اليومية، بل تشكل تحديًا كبيرًا للصحة، خصوصًا لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعانون من حساسية الصدر والعينين.

والتغيرات المفاجئة في الطقس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات التنفسية نتيجة الغبار والرمال المثارة، وتؤثر على الجهاز المناعي، بل وتزيد من انتشار الأمراض الفطرية والآفات الزراعية. لذا، أصبح من الضروري معرفة كيفية حماية أنفسنا وأحبائنا خلال فترات تقلب الطقس المفاجئة.

كيف تحمي نفسك من التغيرات الجوية المفاجئة؟

مراقبة أحوال الطقس باستمرار

بحسب "WebMD"، يجب الحرص على متابعة تقارير الأرصاد الجوية اليومية لتوقع موجات الحرارة أو الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، لأن معرفة التغيرات مسبقًا تساعدك على التخطيط للأنشطة اليومية واتخاذ التدابير الوقائية.

كيف تحمي الجهاز التنفسي

إذا كنت من أصحاب حساسية الصدر أو الربو، استعمل الكمامات عند الخروج، خصوصًا في الأيام العاصفة بالغبار أو الرمل.

تجنب ممارسة الرياضة المكثفة في الهواء الطلق خلال فترات الغبار والرياح الشديدة.

الاهتمام بالعيون

استخدم نظارات شمسية لتقليل التعرض للغبار وحبوب اللقاح، وغسل العينين بانتظام إذا كنت تعاني من الرمد التحسسي.

التغذية والترطيب

عليك شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم، خصوصًا خلال التغيرات المفاجئة في الطقس.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات (مثل فيتامين C وE) لتعزيز المناعة.

العناية بالنباتات في المنزل

إذا كنت تهتم بالزراعة المنزلية، حاول حماية النباتات من التغيرات الحادة في الحرارة، لأن النباتات أيضًا تتأثر بالانكسار الحراري المفاجئ.

استشارة الطبيب عند الحاجة

أصحاب الأمراض المزمنة أو التحسس الشديد يجب أن يكون لديهم خطة طوارئ واستشارة الطبيب حول الأدوية المناسبة خلال هذه الفترات.

