كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في الأسمدة الزراعية أو خفض الحصص المقررة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ما يتم تداوله حول وجود أزمة مرتقبة في توفير الأسمدة الزراعية أو تقليص الحصص المخصصة للمزارعين عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على توافر مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الرصيد الحالي من الأسمدة يتجاوز 6 ملايين شيكارة، مع استمرار ضخ الإمدادات اليومية من المصانع، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم الصيفي دون أي نقص أو انقطاع.

انتظام منظومة الدعم وتكثيف المتابعة

أشار "المصدر" إلى أن منظومة دعم الفلاح تعمل بصورة منتظمة ووفق معدلات مستقرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المزارع المصري ضمن أولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن وزارة الزراعة رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل الجمعيات الزراعية، مع تفعيل آليات رقابة ومتابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير مستلزمات الإنتاج في المواعيد المناسبة للدورة الزراعية.

التوسع في الأسمدة الحيوية وخفض التكلفة

أوضح "المصدر المسؤول" أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة الزراعة المصرية، من خلال تشجيع استخدام الأسمدة الحيوية والبدائل غير التقليدية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المزارعين وتحسين جودة التربة والمحاصيل.

وأكد أن هذه الخطوة تدعم أيضًا زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع التوجه نحو إنتاج محاصيل أكثر أمانًا ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وشدد "المصدر" على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تسببه من إثارة القلق بين المزارعين، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

