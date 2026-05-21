أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على معظم المناطق، ومعتدلة ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 29 درجة مئوية وصغرى 18 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 24 درجة وصغرى 17 درجة، وأما عن شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 30 درجة بينما الصغرى 17 درجة، في حين ترتفع على مناطق جنوب الصعيد لتسجل عظمى 35 درجة وصغرى 22 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أضافت "هيئة الأرصاد" أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

أشارت "الهيئة" فيما يتعلق بسقوط الأمطار، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و45 كم/س على أغلب الأنحاء، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وربما ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

الأرصاد تحذر من اضطراب في الملاحة اليوم

نبهت "هيئة الأرصاد الجوية" إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية في ضوء ما قد يطرأ من تغيرات على خرائط الطقس.

