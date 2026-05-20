كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، عن حدوث مصادفة فلكية نادرة هذا العام تتمثل في تزامن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة مع يوم عرفة، في حدث يتكرر للمرة الأولى منذ 33 عاماً.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، أكد الجروان، أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنوياً خلال الحركة الظاهرية للشمس بين خط الاستواء ومدار السرطان، وذلك بسبب الموقع الجغرافي لمدينة مكة المكرمة الواقعة على خط عرض 21.4 درجة شمالاً.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إلى أن الشمس تصل في لحظة التعامد إلى أعلى نقطة لها في السماء بزاوية تقارب 90 درجة وقت أذان الظهر، ما يؤدي إلى انعدام ظل الكعبة المشرفة واختفاء ظلال الأجسام القائمة في مكة المكرمة بشكل كامل خلال تلك اللحظة.

وتحدث ظاهرة التعامد عادة مرتين سنوياً في توقيت الظهر المحلي لمكة المكرمة، حيث يقع التعامد الأول في أواخر شهر مايو، وتحديداً يومي 27 أو 28 مايو عند الساعة 12:18 ظهراً، فيما يحدث التعامد الثاني في منتصف يوليو يومي 15 أو 16 يوليو عند الساعة 12:27 ظهراً.