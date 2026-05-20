"عودة بلعمري".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسي لمواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".



ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.



تشكيل الأهلي لمواجهة المصري



حراسة المرمى: مصطفى شوبير



خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري



خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي