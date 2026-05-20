الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

القنوات الناقلة لمباريات حسم لقب الدوري المصري لموسم 2025/26

كتب : محمد الميموني

06:11 م 20/05/2026
    الزمالك_2
    الاهلي 1_1
    بيراميدز_3

الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القنوات الناقلة لمباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

تقام اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات هامة وحاسمة في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في جولة الحسم

ويلاقي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بينما يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ثم يواجه بيراميدز نظيره سموحة.

وتقام الثلاث مباريات في الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة

الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا على قناة أون سبورت

الأهلي أمام المصري البورسعيدي على قناة أون سبورت ماكس

بيراميدز أمام سموحة على قناة أون سبورت بلس

ترتيب فرق الحسم في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
خالد الجندي: الحج المبرور له 3 شروط (فيديو)
ضرب ومحاولة اختطاف.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة طفل العريش المثيرة للجدل
ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
كريم محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد أحدثهم.. نجوم في مصيدة قضايا النفقة- صور
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)