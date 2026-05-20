على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم

الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القنوات الناقلة لمباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

تقام اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات هامة وحاسمة في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في جولة الحسم

ويلاقي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بينما يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ثم يواجه بيراميدز نظيره سموحة.

وتقام الثلاث مباريات في الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة

الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا على قناة أون سبورت

الأهلي أمام المصري البورسعيدي على قناة أون سبورت ماكس

بيراميدز أمام سموحة على قناة أون سبورت بلس

ترتيب فرق الحسم في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

