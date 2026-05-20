روت الإعلامية آية شعيب، ابنة الفنانة لبنى ونس تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي، على يد مدرب لياقة بدنية في أحد المدراس خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وقالت آية إنها لا تتذكر آخر مرة تعرضت فيها للتحرش بسبب اعتمادها على التنقل بسيارتها الخاصة خلال السنوات الأخيرة، لكنها فوجئت مؤخرًا بتعرضها لتحرش لفظي أثناء سيرها في الشارع، ما أعاد إلى ذاكرتها مواقف سابقة عاشتها منذ الصغر.

وأضافت أنها تعرضت لأول واقعة تحرش وهي في سن 11 عامًا، مؤكدة أنها ما زالت تتذكر تفاصيل الموقف بالكامل، بداية من ملابسها وحتى حالة الخوف والانهيار التي أصابتها وقتها، مشيرة إلى أنها لم تخبر أحدًا بما حدث في ذلك الوقت.

تفاصيبل تعرض الإعلامية آية شعيب للتحرش

وتابعت: "أنا عشت اغلب وقتي بركب مترو ومواصلات كنت من الطبقة المتوسطة مش هبالغ لو قولت بمعدل كل يوم يا أما بيتبصلي أو يتقلي كلام قذر أو حد يلمسني حتى لما كنت باخد رد فعل زي النهاردة كده وبزعق وبتخانق كنت ببقى برضو بترعش وعمر ما راجل وقف معايا وخد حقي محصلتش ولا مرة هي مرة كانت أمي معايا ولاقتني بجري على واحد وبمسكة اضربه جت ضربته معايا من غير ما تسئلني إيه اللي بيحصل والناس حشونا كالعادة في اللحظة دي وأنا ست عندي 38 أنا مذيعة وعندي محتوى مسكت الموبيل وصورت وأنا بترعش".

واختتمت حديثها قائلة: "سبحان الله أقف أنا النهاردة اصور واحد قلي كلمة جرحتني وأنزل الفيديو بتاعه وواحدة تشوف الفيديو أنا عارفه ده كان بيتحرش ببنات صغيرين في مدرسة واطرد منها أنا مش عارفة أنا بعيط علشان الموقف فكرني بمواقف فاتت ولا علشان حكمة ربنا ان انا اقفله وربنا قرر يرفع عنه غطاء الستر".

وتفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي قامت بنشره آيه شعيب على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.