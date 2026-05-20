قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع بشأن القضايا المرتبطة بالسلام والأمن الدوليين في مجلس الأمن بنيويورك.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، أن الدعوة وجهت إلى عراقجي من بكين نظراً لتولي الصين رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم 26 من هذا الشهر.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أنه نظرا لجدول أعمال عراقجي المزدحم لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن مشاركته في هذا الاجتماع.