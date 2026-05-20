أعلن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة في إطار منافسات الجولة الحاسمة والأخيرة لبطولة الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.