مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم

كتب : محمد عبد الهادي

06:41 م 20/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (2)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (9)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (8)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي بيراميدز (1)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة في إطار منافسات الجولة الحاسمة والأخيرة لبطولة الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي


ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
حوادث وقضايا

"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
شئون عربية و دولية

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
رياضة محلية

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
النفط يتراجع 6%.. وهبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين بأميركا
اقتصاد

النفط يتراجع 6%.. وهبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين بأميركا
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
زووم

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)