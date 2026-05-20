الجزر من الخضروات الشهيرة التي تمتلك مجموعة من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك فهو متعدد الاستخدامات.

ما الذي يميز الجزر؟



الجزر منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فهو خالي من الدهون ويحتوي على الكثير من الألياف و6 جرامات من الكربوهيدرات وفيتامين ك والبوتاسيوم وكمية كبيرة من مضادات الأكسدة، لذا فإن تناوله يسهم في تقوية المناعة، نظرا لاحتوائه على فيتامين أ وج.

كما أنه غني بالبيتا كاروتين المعروف أيضا باسم فيتامين أ، مما يسهم في تقوية البصر.

والبيتا كاروتين هو نوع من الكاروتينويد، وهو مركب نباتي طبيعي يعد مصدر الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء للعديد من الفواكه والخضراوات.

والكاروتينات هي مضادات أكسدة قوية تساعد على الحماية من السرطان وأمراض القلب والالتهاب.

ويستطيع الجسم تحويل البيتا كاروتين الموجود في الجزر بسرعة إلى فيتامين أ، مما يسهم في الحفاظ على العين وتحسين الرؤية.

كما أن فيتامين أ الموجود في الجزر ضروري أيضا لنمو العظام والجهاز التناسلي والمناعي ولتحفيز إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة المفاصل ونضارة البشرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل الجزر البنفسجي أكثر صحة من البرتقالي؟

يتميز كل لون بمجموعة متنوعة محددة من مضادات الأكسدة، بينما يحتوي الجزر البرتقالي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، أما الأرجواني على الأنثوسيانين، مما يساعد على تحسن تصلب الشرايين ويخفض ضغط الدم ويقلل من الالتهاب.

كما يوفر الجزر الأصفر مادة اللوتين التي تحافظ على العين وتقي من الإصابة بالخرف .

ومن الناحية الغذائية، لا يوجد لون أفضل من آخر، لكن التنوع يوفر مزيجا أوسع من الفوائد.

هل الجزر يخفض مستويات السكر والكوليسترول؟

يحتوي الجزر على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ونسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول الضار.

كما أن الجزر مصدر جيد للألياف التي يمكن أن تدعم الكوليسترول وصحة القلب.

هل الجزر يحمي من السرطان؟

تناول الجزر ثلاث مرات فقط في الأسبوع يؤثر بشكل ملحوظ على الصحة العامة، حيث يزيد من الكاروتينات في الجلد، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

كما يتمتع الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من هذه الكاروتينات بـ بشرة ومناعة أفضل.

