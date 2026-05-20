بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد بكثافة على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تمهيداً لتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق في مباراتهم القوية أمام المصري البورسعيدي، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تفاؤل وأعلام حمراء في محيط برج العرب

ورصدت عدسات "مصراوي" الأجواء الحماسية في محيط الاستاد؛ حيث ظهرت مجموعات من مشجعي القلعة الحمراء يرتدون القمصان الحمراء وممسكين بالأعلام التي تحمل شعار "النسر"، وسط حالة من التفاؤل والبهجة.

وتنوعت فئات الحضور الجماهيري بشكل لافت، حيث تواجد الشباب والأطفال جنباً إلى جنب مع العائلات الذين حرصوا على السفر خلف الفريق لوداعه في آخر مباريات الموسم.

كما أظهرت الصور التزام المشجعين بالنظام أثناء توجههم نحو بوابات الدخول، مرتدين بطاقات المشجعين (Fan ID)، وسط هتافات حماسية تدعم الفريق وتطالبه بإنهاء الموسم بصورة تليق بطل القرن.

اجتماع "توروب" ورسالة الوداع الأخيرة

وعلى الصعيد الفني، عقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، اجتماعاً هاماً مع اللاعبين عقب تناول وجبة الغداء، حمل طابعاً تحفيزياً ومؤثراً في آن واحد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ "مصراوي" أن توروب طلب من لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، للتمسك بأمل التتويج ببطولة الدوري حتى اللحظة الأخيرة، معلقاً الطموحات على تعثر المنافسين (خسارة بيراميدز أمام سموحة، والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا).

وأضاف المصدر: "المدرب الدنماركي أكد للاعبين أن هذا الفوز يمثل أهمية شخصية كبيرة له، كونه يرغب في ختام مشواره مع النادي بنهاية إيجابية يتذكرها الجمهور، خاصة بعد استقرار الإدارة على توجيه الشكر له ومنحه راتب 5 أشهر كقيمة لفسخ العقد بالتراضي عقب هذه المباراة."

تحذيرات فنية ورقابة لصيقة

وفي الجانب التكتيكي، حذر توروب مدافعي الفريق من خطورة الهجوم الساحلي وقدرته على التوغل. وطلب المدير الفني بشكل خاص من الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي – المرشحين للبدء أساسياً – فرض رقابة لصيقة على مهاجمي المصري وإغلاق المساحات تماماً، مع منح تعليمات مماثلة لظهيري الجنب محمد هاني ويوسف بلعمري.

موقف الفريقين في الجدول

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، جمعها من 25 مباراة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق المصري البورسعيدي المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد 40 نقطة حصدها من 25 مباراة أيضاً، مما يجعل اللقاء صراعاً قوياً على تحسين المراكز في المربع الذهبي وإسدال الستار على الموسم بأفضل طريقة ممكنة.