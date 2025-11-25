إعلان

6 أخطاء غذائية شائعة تهدد صحة الأطفال والبالغين

كتب - محمود عبده:

05:00 م 25/11/2025

صحة الاطفال

تعتمد صحة الإنسان بشكل كبير على النظام الغذائي، لكن كثيرين قد يقعون في أخطاء يومية بسيطة تهدد التغذية الصحية وتزيد من المخاطر الصحية على المدى الطويل، سواء للأطفال أو البالغين.

وفقا لموقع "She Finds"، هناك بعض العادات الغذائية الشائعة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة القلب والوزن والنمو لدى الأطفال، وكذلك على الصحة العامة للبالغين.

الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة


تشير الدراسات إلى أن المنتجات المصنعة الموجهة للأطفال، مثل الوجبات الخفيفة والحبوب الجاهزة، تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد المضافة، ما يزيد خطر السمنة المبكرة وتسوس الأسنان.

وفي البالغين، قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الالتهابات المزمنة وارتفاع ضغط الدم.

تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية


استهلاك المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة يرفع السعرات الفارغة والسكريات، ويزيد خطر السمنة ومشاكل القلب، سواء عند الأطفال أو الكبار.

الاعتماد على اللحوم المصنعة


اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة تحتوي غالبا على صوديوم ومواد حافظة قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

الإفراط في الكافيين


المشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤثر سلبا على النوم وصحة القلب، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ويمكن أن تسبب توترا واضطرابا في الأداء الذهني والجسدي.

اتباع أنظمة غذائية صارمة بدون إشراف


التقيد بحميات صارمة أو "تطهيرية" دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نقص المغذيات أو اضطرابات غذائية مثل الهوس بالطعام الصحي "Orthorexia".

إهمال شرب الماء الكافي


نقص الترطيب يؤثر على الأداء الذهني والبدني، وقد يسبب مضاعفات صحية، خصوصا لدى الأطفال خلال فترات النشاط أو الطقس الحار.

صحة الأطفال

