كشفت الدكتورة تاتيانا تسفيتكوفا، أخصائية العلوم التربوية أن استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية قبل بلوغه سن 11 عاما قد يضر بصحته النفسية وبصره ونموه العام.

ما السن المناسب لمنح الطفل هاتف ذكي؟ ولماذا؟

لا ينصح بشراء هاتف ذكي شخصي للطفل قبل سن الحادية عشرة وحتى ذلك العمر، يمكنه استخدام هاتف عادي مزود بالأزرار للتواصل مع أفراد العائلة عند الحاجة.

ومن الأفضل أن يرتبط قرار شراء الهاتف بمدى تحمل الطفل للمسؤولية واستعداده لتقبّل القواعد الجديدة، إذ إن الاستخدام المبكر جدا للهاتف الذكي قد يؤثر سلبا في نموه، وفقا لـ "riamo".

ما أضرار الاستخدام غير المنضبط للهاتف على الأطفال؟

قضاء وقت طويل على الإنترنت دون إشراف وممارسة الألعاب وتلقي معلومات غير مناسبة للأطفال كلها أمور قد تؤثر سلبا في صحتهم النفسية وترسخ مفاهيم غير ملائمة في أذهانهم.

لذلك، ينصح بعدم تعريض الأطفال دون سن السابعة للشاشات الصغيرة لفترات طويلة، إذ قد يؤدي ذلك إلى ضعف مجال الرؤية المحيطية لديهم، وهو ما يعد أمرا بالغ الخطورة.

كيف يمكن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والإنترنت بشكل آمن؟

لا ينبغي تسليم الهاتف للطفل مباشرة، بل يجب الاتفاق على ذلك مسبقا، لأن الرقابة الأبوية على الهاتف ضرورية مع أهمية مناقشة هذا الأمر بصراحة مع الطفل.

كما يفضل تحديد ساعات استخدام الإنترنت مسبقا بما يتناسب مع الروتين اليومي للأسرة.

على سبيل المثال، يمكن السماح باستخدام الإنترنت بعد المدرسة وإنجاز الواجبات والأعمال المنزلية، ضمن وقت محدد.

اقرأ أيضا:

ما تأثير شاشات الهاتف على دماغ طفلك؟- أضرار لا تتوقعها

ماذا يفعل تصفح الهاتف قبل النوم بدماغك؟

5 عادات يومية سامة تسرق طاقتك وصحتك.. تخلصي منها فورا



