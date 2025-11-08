5 فوائد صحية للعسل الأبيض على صحة الجسم

العسل الأبيض ليس مجرد مُحلّي طبيعي، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة تدعم الهضم، الجلد، والطاقة اليومية للجسم.

إليك 5 فوائد صحّية مميزة لـ العسل الأبيض (White Honey) على صحة الجسم وفق "Healthline".

تحمي الخلايا من التلف

غني بمضادّات الأكسدة يحتوي العسل الأبيض النيء على مركّبات مثل الفلافونويدات والفينولات التي تحمي الخلايا من التلف التأكسدي الناتج عن الجذور الحرّة.

يخفّف السعال

يخفّف السعال ويهدّئ الحلق استخدام ملعقة من العسل الأبيض في الشاي أو دافئًا يُساعد في تخفيف السعال والتهاب الحلق بفعاليّة توازي بعض الأدوية.

يدعم الهضم ويُساعد في حالات القولون والمعدة — بفضل إنزيماته وخصائصه المهدّئة، يُستخدم العسل الأبيض منذ القدم للتخفيف من حموضة المعدة وعلاج اضطرابات الهضم.

مضادًا للبكتيريا والفطريات

يعزز صحة الجلد ويساهم في تجديد الأنسجة عند استخدامه موضعيًا أو تناوله، يُعتبر العسل الأبيض مضادًا للبكتيريا والفطريات ويساعد في التئام الجروح.

مصدر طبيعي للطاقة

يعمل كمصدر طبيعي للطاقة يحتوي العسل الأبيض على سكريات طبيعية تُطلق الطاقة ببطء، ما يجعله خيارًا أفضل من السكر المكرر لزيادة النشاط.