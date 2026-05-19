يستعد نحو 50 مليون شخص في منطقة "هارتلاند" بقلب الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة موجة جديدة من العواصف الرعدية المُدمّرة والأعاصير العنيفة، حيث جاء هذا الاستنفار بعد يوم واحد فقط من رصد ما لا يقل عن 20 إعصارا ضربت أجزاء واسعة من ولايات نبراسكا وأيوا ومينيسوتا وكانساس.

تهديد جوي عالي المخاطر في أمريكا

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن مراكز الرصد، اليوم الثلاثاء، أن التهديد الجوي القادم يحمل مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات وسط توقعات بتطور سريع للخلايا العاصفة الفائقة بعد ظهر الإثنين.





رفع مستوى الخطر وتحذيرات من سحب قمعية وفيضانات

وضعت الأرصاد الجوية مناطق واسعة من شرق كانساس، تشمل مدن "ويتشيتا وتوبيكا وسالينا ومانهاتن" تحت مستوى خطر متوسط من الدرجة الرابعة وفق مقياس من 5 درجات.

وصدر تحذير من حالة "خطرة للغاية" بشأن احتمال حدوث أعاصير شديدة وسحب قمعية مصحوبة بحبات برد كبيرة ورياح عاتية في كانساس وجنوب شرق نبراسكا.

وامتدت النصائح الاحترازية لتشمل السكان من أوكلاهوما إلى أيوا بما في ذلك "كانساس سيتي وأوماها ولينكولن ودي موين"، للبقاء على أهبة الاستعداد بالتزامن مع تحذيرات جادة من فيضانات مفاجئة جراء هطول الأمطار الغزيرة المتكررة على ذات المناطق.





الدمار يُلحق بالمجتمعات الريفية في نبراسكا وغياب التقارير عن القتلى

أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة هوارد، بأن مجتمع "سانت ليبوري" الريفي في ولاية نبراسكا كان الأكثر تضررا من عواصف يوم الأحد، حيث دمّر إعصار مشتبه به منزلين على الأقل بالكامل.

ورغم شدة العواصف والهطول المطري لم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو إصابات بشرية.

وفي غضون ذلك، وثّق مطاردو عواصف مقاطع فيديو تُظهر إعصارا هائلا يقطع الأراضي الزراعية والطرق السريعة في المنطقة، مما يعكس القوة التدميرية للموجة الحالية.

امتداد العواصف نحو السواحل وموجة حر صيفية تضرب المناطق الشرقية

من المتوقع أن يمتد الطقس القاسي اليوم الثلاثاء، بمستوى خطر من الدرجة الثانية ليتحرك عبر جبهة هوائية باردة تشق طريقها من تكساس إلى فيرمونت مع احتمال حدوث أعاصير معزولة في منطقة البحيرات العظمى.

وتصل الأحوال الجوية العاصفة إلى الساحل الأوسط للمحيط الأطلسي والساحل الشمالي الشرقي غدا الأربعاء.

وفي المقابل، تشهد المناطق الشرقية "ارتفاعا كبيرا" في درجات الحرارة لتقترب من مستويات صيفية قياسية في الثمانينيات والتسعينيات لتشمل مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وفيلادلفيا.

حرائق الغابات تلتهم الآلاف من الفدادين وإعلان حالة الطوارئ في مينيسوتا

يتزامن الاضطراب الجوي مع تصاعد خطر حرائق الغابات بشكل شديد في "نيو مكسيكو وتكساس وجنوب غرب كانساس وأوكلاهوما"، حيث التهمت الحرائق المشتعلة في مقاطعة ميد بولاية كانساس أكثر من 82 ألف فدان.

وتسببت الحرائق في موجة إجلاء واسعة للسكان خلال عطلة نهاية الأسبوع ولا سيما في مينيسوتا التي التهم فيها حريق "فلاندرز" الأكبر أكثر من 1600 فدان، مما دفع الحاكم تيم والز، إلى إعلان حالة الطوارئ وتعبئة الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإخلاء وحماية الأرواح والممتلكات.

ويبقى ملايين الأمريكيين في حالة استنفار قصوى مع استمرار التحذيرات الجوية، حيث يواجه نحو 50 مليون شخص في قلب الولايات المتحدة خطر عواصف مدمرة وأعاصير عنيفة قد تستمر على مدار الأيام المقبلة.