مرتان توقفت جريمة مقتل طالب كلية الطب قبل أن تكتمل؛ الأولى حين حاول زميلاه استدراجه إلى منطقة المقابر بمدينة نصر، لكن مرور فرد أمن وإيقافهما حال دون تنفيذ خطتهما. والثانية عندما فكرا في التخلص منه بالسم، قبل أن يتراجعا خوفًا من انكشاف الأمر.

بدت المحاولتان كأنهما فرصة أخيرة للتراجع، لكنهما لم يفعلا. وبدلًا من ذلك، بدأ الاثنان في البحث عن طريقة ثالثة أكثر هدوء وأقل لفتا للانتباه؛ فاستدرجاه هذه المرة بحجة تسوية خلافات سابقة وتسليمه مبلغا ماليا، لتتحول الرحلة داخل السيارة إلى جريمة قتل بشعة، انتهت بالتخلص من الجثة في منطقة صحراوية بمدينة العبور.

من قاعات الدراسة إلى نفق الانتقام

داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب بجامعة عين شمس، بدأت الحكاية بشكل اعتيادي بين طالبة وزميلها عراقيين قدما إلى مصر لاستكمال دراستهما. ومع مرور الوقت، تحولت زمالة العلم إلى علاقة عاطفية، ثم إلى ارتباط معقد انتهى بجريمة قتل.

وبحسب التحقيقات، جاءت الطالبة العراقية إلى مصر برفقة قريبها لدراسة الطب، وتطورت علاقتهما إلى ارتباط عاطفي تخللته علاقة بالتراضي، واتفقا بعدها على الزواج. غير أن الشاب تراجع لاحقا عن فكرته، لتبدأ بينهما سلسلة من الخلافات والمشادات المتكررة.

في تلك المرحلة، ظهر اسم زميل ثالث، وهو طالب عراقي أيضا يدرس بالكلية نفسها، وكانت تربطه بالمجني عليه خلافات مالية سابقة. ووفقا لأوراق القضية، وجدت المتهمة في هذا الخلاف مدخلا للانتقام، فاتفق الاثنان على استدراج الشاب والتخلص منه.

خطط بديلة والنهاية على حبل المشنقة

في أبريل 2022، تلقى المجني عليه اتصالا بدا وكأنه محاولة لإنهاء الخلافات وتسوية الأمور، فغادر إلى منطقة مصر الجديدة دون أن يدرك أن ذلك اللقاء سيكون الأخير في حياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وضعا أكثر من خطة لتنفيذ الجريمة؛ بدأت المحاولة الأولى باستدراجه إلى منطقة مقابر الكومنولث بمدينة نصر باستخدام سلاح أبيض، لكنها فشلت بعد ضبط الأمن الإداري للسكين. ثم فكرا في وضع مادة سامة له داخل الطعام، قبل أن يتراجعا خوفًا من افتضاح أمرهما.

وفي النهاية، استقرا على الخطة الثالثة؛ حيث استدرج المتهمان المجني عليه إلى منطقة هادئة بمدينة العبور بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، وهناك تعرض لاعتداء عنيف انتهى بطعنة قاتلة في الرقبة، قبل أن تُنقل الجثة ويُتخلص منها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

عثر أهالي على جثة المجني عليه في منطقة نائية بالعبور، أبلغوا أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور وبتتبع كاميرات المراقبة وتحركات السيارة المستخدمة، إلى قيام الأجهزة الأمنية كشفت خط السير الكامل والوصول إلى المتهمين وضبطهما. وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة الأولى بتفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها أقدمت على الجريمة بدافع الانتقام بعد انهيار العلاقة ورفض المجني عليه الزواج منها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وفي 10 ديسمبر 2024، قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمين شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم بشكل نهائي وبات، لتُغلق القضية قانونيًا بعد عامين من الجريمة.

