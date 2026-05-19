يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات إضافة الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين إلكترونيًا، في إطار الخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة لتسهيل إجراءات الدعم التمويني وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين.

"مصر الرقمية" تتيح ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا

يمكن للمواطنين إضافة الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين من خلال الدخول على منصة "مصر الرقمية"، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على خدمة "ضم أفراد أسرتي".

"إدخال البيانات" واستكمال الطلب

ويقوم صاحب البطاقة بعد ذلك بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح لاستكمال طلب ضم الزوجة أو الأبناء على البطاقة التموينية.

"شروط أساسية" لإضافة الزوجة والأبناء

تشمل شروط ضم أفراد الأسرة أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة التموينية، وألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم، مع عدم تسجيل أي أفراد متوفين ضمن الطلب.

كما يشترط ألا يكون رب الأسرة المطلوب ضمه مقيدًا على بطاقة تموينية أخرى.

"الاستعلام عن البطاقة" إلكترونيًا

تتيح منصة مصر الرقمية أيضًا خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين، من خلال الدخول إلى خيار "تصفح الخدمات"، ثم اختيار "استعلام عن الصرف"، وتسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

"خدمات تموينية" متاحة حاليًا عبر المنصة

تشمل الخدمات التموينية المتاحة حاليًا عبر المنصة تحديث البيانات، وتفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل فاقد أو تالف، ونقل البطاقة بين المحافظات، وفصل الفرد عن البطاقة، وضم أفراد الأسرة.

"خدمات جديدة" قريبًا للمواطنين

كما تستعد المنصة لإطلاق خدمات تموينية جديدة، من بينها إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، وإيقاف أفراد من البطاقة أو إيقاف البطاقة بالكامل.

وأكدت وزارة التموين أن التوسع في الخدمات الرقمية يأتي بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير الوقت والجهد على المواطنين.