يكثر استهلاك المياه الغازية بالتزامن مع فصل الصيف، ويلجأ الكثيرون إلى شربها بشكل يومي، وفي بعض الأحيان عدة مرات في اليوم الواحد.

وأثبتت الدراسات العلمية أن كثرة استهلاك المياه الغازية والإفراط في شربها يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

وفي السطور التالية نوضح ما يحدث لجسمك عند شرب المياه الغازية باستمرار، بحسب ما ذكره موقع verywellhealth.

1-زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب

يرتبط تناول المشروبات السكرية، كالمشروبات الغازية، بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وتشير الأبحاث إلى أن هذا قد يسهم في ملايين الحالات الجديدة من هذه الأمراض سنويا على مستوى العالم، كما أن استبدال السكر بالمحليات الصناعية، كما هو الحال في المشروبات الغازية الدايت، قد يزيد من مقاومة الأنسولين ويؤثر على خطر الإصابة بالسكري وإدارته.

2-ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

يؤدي تناول المشروبات المحلاة، كالمشروبات الغازية، إلى زيادة السعرات الحرارية، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن شرب المشروبات الغازية بانتظام يرتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وزيادة الوزن لدى الأطفال والبالغين.

3-مشاكل صحة الجلد

يمكن للسكريات المكررة (مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية العادية) أن تقلل من مرونة الجلد وتتلف الكولاجين، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى شيخوخة الجلد المبكرة، كالتجاعيد وترهل الجلد، علاوة على ذلك، قد تساهم هذه العادة اليومية في ظهور حب الشباب، خاصة لدى الشباب.

4-تسوس الأسنان وتآكلها

قد يؤثر تناول كلا نوعي المشروبات الغازية سلبا على صحة الفم، إذ يرتبط استهلاك السكر المضاف، كما هو الحال في المشروبات الغازية العادية، بتسوس الأسنان لأن السكر يساهم في تكوين التجاويف، كما تظهر الدراسات ارتفاع معدلات تآكل الأسنان لدى الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية الدايت مقارنة بمن يشربون الماء في الغالب، ويقول الخبراء إن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية يعد عامل خطر رئيسي لتآكل الأسنان.

5-ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

وجدت الأبحاث صلة بين تناول مشروب واحد على الأقل من المشروبات المحلاة صناعيا (أو مشروبات الحمية) يوميا وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف بشكل ملحوظ، وتشير أبحاث أخرى إلى أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر (مثل المشروبات الغازية العادية) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وضعف صحة الدماغ، ومرض الزهايمر.

6-التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

كان البالغون الذين يتناولون المشروبات الغازية بانتظام أكثر عرضة بنسبة 98% لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وأكثر عرضة بنسبة تزيد عن 50% لارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون في الدم التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

