لا تتجاهلها.. بقع على الجلد تكشف مرضا مناعيا خطيرا

كتب- أحمد الضبع

02:30 م 12/02/2026

يلاحظ بعض الأشخاص أحيانا ظهور بقع غريبة على الجلد دون ألم أو حكة واضحة، فيتعاملون معها باعتبارها مشكلة تجميلية بسيطة أو حساسية عابرة.

وبما أن الجلد يعد مرآة دقيقة لحالة الجسم الداخلية، فإن بعض التغيرات الجلدية قد تكون أول إشارة لاضطرابات مناعية تحتاج إلى تشخيص مبكر.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد النجار، استشاري الأمراض الجلدية، إن ظهور بقع فاتحة اللون بوضوح على الجلد، خصوصا في الوجه أو اليدين أو حول الفم والعينين، قد يشير إلى الإصابة بمرض مناعي ذاتي هو "البهاق"، مشددا على ضرورة عدم التعامل معه باعتباره مجرد مشكلة تجميلية فقط.

وأضاف "النجار" في تصريحات لمصراوي، أن البهاق يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي، إذ يهاجم الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهي المادة التي تمنح الجلد لونه الطبيعي، ما يؤدي إلى فقدان الصبغة وظهور بقع بيضاء محددة الحواف.

وأوضح أن هذه البقع تظهر عادة دون ألم أو حكة، وقد تبدأ صغيرة ثم تتسع تدريجيا، وغالبا ما تكون أكثر وضوحا في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة واليدين، وكذلك في مناطق الاحتكاك كالمرفقين والركبتين.

وأشار إلى أن البهاق يرتبط أحيانا باضطرابات مناعية أخرى، أبرزها أمراض الغدة الدرقية المناعية، مثل قصور أو نشاط الغدة الدرقية، لذلك يحتاج المريض إلى تقييم طبي شامل وليس علاجا جلديا فقط.

وأكد أن العامل النفسي والتوتر الشديد قد يساهمان في ظهور المرض أو تسارع انتشاره، إلى جانب الاستعداد الوراثي لدى بعض الأشخاص، لافتا إلى أن المرض غير معد إطلاقا ولا ينتقل بالملامسة، وهي من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا.

