كشف باحثون من بريطانيا عن العلامات المبكرة لمرض باركنسون وهو مرض عصبي يصيب غالبا كبار السن، ما يتيح فرصة للتشخيص المبكر والعلاج قبل تفاقم الأعراض.

ما سبب مرض باركنسون؟

ينتج مرض باركنسون عن الفقدان التدريجي لخلايا الدماغ التي تنتج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يؤدي دورا حيويا في تنظيم الحركة والشعور والتفكير السليم.

وهذا التراجع في مستويات الدوبامين يؤدي إلى ظهور أعراض الحركة المميزة للمرض، بالإضافة إلى تأثيراته على الوظائف المعرفية والعاطفية.

هل للأمعاء علاقة بمرض باركنسون؟

المشكلة الرئيسية تكمن في الأمعاء، فالأطعمة المصنعة جدا والمضادات الحيوية والتغيرات في النظام الغذائي والتوتر، تؤدي إلى اختلال توازن الميكروبيوم المعوي.

وتبدأ البكتيريا الضارة بتدمير بطانة الأمعاء، مما يسمح بتسرب مواد ملوثة إلى مجرى الدم مسببة الالتهاب.

وينتقل هذا الالتهاب عبر العصب المبهم، وهو طريق سريع يربط الأمعاء بالدماغ، ما يؤدي في النهاية إلى موت الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، وهي الخلايا المتأثرة تحديدًا في مرضى باركنسون، وفقا لـ "ديلي تلجراف".

متى تبدأ أعراض باركنسون بالظهور؟

يشير الأطباء إلى أنه بمجرد انخفاض مستوى الدوبامين بنسبة حوالي 80%، تبدأ أعراض مرض باركنسون بالظهور أو على الأقل الأعراض التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

وتشمل هذه الأعراض الرعشة والتصلب وبطء الحركة وعدم استقرار الوضعية، ما يعكس تدهور الوظائف العصبية المرتبطة بالدوبامين.

ما هي الأعراض المبكرة لمرض باركنسون؟

هل فقدان الشم قد يكون علامة مبكرة لباركنسون؟

يعد فقدان أو ضعف حاسة الشم غالبا من أوائل أعراض مرض باركنسون، إلا أن الكثيرين لا يدركون أن هذه العلامة كانت تحذيرا مبكرا إلا بعد فوات الأوان.

واكتشاف هذه العلامة مبكرا يمكن أن يسهم في التشخيص المبكر ومتابعة الحالة قبل ظهور الأعراض الحركية الواضحة.

كيف يمكن لضعف الشم أن يكشف عن باركنسون مبكرا؟

يعد ضعف حاسة الشم أو عدم القدرة على التعرف على روائح مألوفة، مثل رائحة القهوة أو البصل أثناء الطهي، من أوائل العلامات التحذيرية لمرض باركنسون.

هل يمكن للإمساك أن يكون علامة مبكرة لباركنسون؟

الإمساك مشكلة شائعة له أسباب عديدة، من نقص الألياف في النظام الغذائي إلى الأدوية أو الجفاف، ومع ذلك، يعد الإمساك من أكثر الأعراض شيوعا بين مرضى باركنسون، ويعتبر بالنسبة للكثيرين مؤشرا مبكرا رئيسيا للمرض قبل ظهور الأعراض الحركية التقليدية.

لماذا يعاني مرضى باركنسون من الإمساك؟

يعاني حوالي 90% من مرضى باركنسون من الإمساك، ويرجع ذلك إلى تباطؤ حركة الأمعاء واضطراب الميكروبيوم المعوي.

ويحدث هذا نتيجة انخفاض مستوى الدوبامين الذي تعتمد عليه الأمعاء في أداء وظائفها بشكل سليم، مما يجعل الإمساك أحد المؤشرات المبكرة الشائعة للمرض.

هل يمكن لخط اليد أن يكشف عن باركنسون مبكرا؟

غالبا ما تكون أولى العلامات التي يلاحظها المرضى بأنفسهم هي صغر حجم خطهم أو تلاشيه تدريجيا في نهاية الجملة.

وتعرف هذه الحالة باسم صغر الكتابة التدريجي، وهي مؤشر مبكر مهم يمكن أن يساعد على الكشف المبكر عن مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض الحركية الأكثر وضوحا.

كيف يعكس صغر الكتابة ضعف المهارات الحركية في باركنسون؟

يشير تراجع حجم خط اليد إلى انخفاض القدرة على التحكم في اليدين، مما يعكس تأثير مرض باركنسون على المهارات الحركية الدقيقة.

فقد لاحظ الأطباء أن المرضى غالبا ما يقارنون خطوطهم السابقة على بطاقات عيد الميلاد بخطوطهم الحالية، حيث يظهر الخط أصغر بكثير وأكثر صعوبة في القراءة، مما يعكس التدهور التدريجي للوظائف الحركية الدقيقة المرتبطة بالمرض.

هل يؤثر انخفاض الدوبامين على المزاج؟

انخفاض مستوى الدوبامين قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب، إذ يؤثر على تنظيم الحالة المزاجية والتحكم في المشاعر.

هذه التغيرات النفسية قد تكون من أوائل العلامات المصاحبة لمرض باركنسون قبل ظهور الأعراض الحركية بشكل واضح.

هل يمكن لاضطراب النوم أن يكون علامة مبكرة لباركنسون؟

يعد اضطراب النوم المصاحب لحركة العين السريعة من أقوى المؤشرات المبكرة على احتمال الإصابة بمرض باركنسون.

فوجود هذا الاضطراب قد يسبق ظهور الأعراض الحركية والعصبية الأخرى، مما يجعله علامة تحذيرية مهمة للتشخيص المبكر ومتابعة الحالة.

كيف يؤثر باركنسون على ضغط الدم؟

يؤثر مرض باركنسون على جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي، المسؤول عن الحفاظ على ضغط الدم وتنظيمه، ونتيجة لذلك، يلاحظ الأشخاص المصابون بالمرض في مراحله المبكرة انخفاضا في ضغط الدم عند الوقوف، حيث لا تستجيب الأوعية الدموية بشكل طبيعي وسريع، مما يسبب الشعور بالدوخة أو الإغماء.

