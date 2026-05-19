يواجه عدد من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، المعروفة بـ"أبو كارت"، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ رغم اعتقاد البعض بوجود رصيد كافٍ داخل العداد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الفصل المفاجئ.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن أسباب انقطاع الكهرباء في العدادات مسبقة الدفع ترجع إلى عدة عوامل فنية وتشغيلية، أبرزها نفاد الرصيد الفعلي أو استهلاك الرصيد الاحتياطي المخصص للطوارئ، حيث يقوم العداد بفصل التيار تلقائيًا عند انتهاء الرصيد بالكامل.

وشدد المصدر لمصراوي، أن تجاوز الأحمال الكهربائية يُعد من الأسباب الشائعة لفصل العداد، خاصة عند تشغيل أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع في وقت واحد مثل التكييفات والسخانات والأفران الكهربائية، ما يؤدي إلى فصل الحماية الداخلية للعداد.

ونوه إلى أن من بين الأسباب أيضًا وجود مشكلات في كارت الشحن أو عدم انتقال قيمة الشحنة للعداد بشكل صحيح، نتيجة تلف الكارت أو إدخاله بطريقة غير سليمة، وهو ما يتطلب إعادة تركيب الكارت والتأكد من تسجيل الرصيد على شاشة العداد.

وأكد أن يحدث فصل مفاجئ للكهرباء بسبب أعطال فنية داخل العداد نفسه أو نتيجة ضعف التوصيلات الكهربائية، الأمر الذي يستدعي التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لفحص العداد والتوصيلات.

وتتسبب خاصية الإنذار المسبق الموجودة ببعض العدادات في فصل التيار مؤقتًا عند انخفاض الرصيد لمستويات محددة، كتنبيه للمشترك بسرعة الشحن قبل نفاد الرصيد بالكامل ، كما يمكن أيضا أن يؤدي خصم أقساط أو مديونيات أو غرامات مسجلة على العداد إلى استهلاك الرصيد بصورة أسرع من المعتاد، ما ينتج عنه فصل الكهرباء بشكل مفاجئ دون انتباه المستخدم.

وتنصح شركات توزيع الكهرباء المواطنين بمتابعة الرصيد بشكل دوري، وعدم تحميل العداد بأجهزة تفوق قدرته، والتأكد من سلامة الكارت والتوصيلات الكهربائية لتجنب انقطاع التيار بصورة مفاجئة.