وفاة اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية السابق بمجلس النواب

كتب- محمد فتحي:

06:58 ص 19/05/2026

اللواء شكري الجندي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية السابق.

نشرت الصفحة الرسمية للواء شكري الجندي خبر وفاته، إذ كتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي الصفحة الرسمية ببالغ الحزن والأسى، اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية السابق".

وأضاف المنشور: "اللواء شكري الجندي لبا نداء ربه اليوم بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وخدمة الجميع وتأدية الواجب على أكمل وجه".

وتابعت: "لقد فقدنا اليوم رمزا من رموز العطاء والشهامة، ورجلا لم يتوانَ يوما عن خدمة الصغير والكبير، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط