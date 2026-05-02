عصير الخوخ من المشروبات الطبيعية اللذيذة التي تجمع بين الطعم الحلو والفوائد الصحية، ويهتم به خبراء التغذية في الدراسات الحديثة لما يحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة.

وتشير أبحاث منشورة إلى أن استهلاكه باعتدال قد يساهم في دعم صحة القلب، وتحسين الهضم، وتعزيز صحة الجلد بفضل مركباته النباتية المفيدة، بحسب "هيلث لاين".



هل عصير الخوخ يدعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن عصير الخوخ يحتوي على مركبات نباتية مثل البوليفينول التي قد تساعد في تقليل الكوليسترول الضار ودعم صحة الشرايين، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وضغط الدم.

كما أظهرت أبحاث على الحيوانات أن عصير الخوخ قد يساهم في خفض بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

هل الخوخ غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا

يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والبوليفينول، والتي تعمل على تقليل تأثير الجذور الحرة داخل الجسم، وبالتالي حماية الخلايا من التلف وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

قد يساعد في تحسين صحة البشرة

توضح الأبحاث أن مركبات الخوخ قد تساعد في تحسين قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يساهم في زيادة نضارته ومرونته. كما أن فيتامين C الموجود فيه يدعم إنتاج الكولاجين المسؤول عن شباب البشرة.

دعم الجهاز الهضمي والمناعة

يحتوي عصير الخوخ على نسبة من الألياف الطبيعية عند تناوله كجزء من الفاكهة أو العصير غير المصفى، مما قد يساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دوره في تعزيز المناعة بفضل الفيتامينات والمعادن.

المساعدة في التحكم بالوزن والطاقة

يمنح عصير الخوخ الجسم طاقة طبيعية بفضل السكريات البسيطة، وفي الوقت نفسه يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع عند تناوله باعتدال، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.



عصير الخوخ ليس مجرد مشروب منعش، بل يحتوي على مزيج من العناصر الغذائية التي قد تدعم القلب والبشرة والهضم والطاقة.

ومع ذلك، يُفضل تناوله بدون سكر مضاف وباعتدال للاستفادة من فوائده دون زيادة السعرات الحرارية.





اقرأ أيضًا:

تحذير من الإفراط في الخوخ.. هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم

احذر.. الإفراط في تناول الخوخ يهدد صحتك

طبيب يحذر: علامات إذا ظهرت على الخوخ لا يجب تناولها





