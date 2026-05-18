أثارت رسائل أمريكية رسمية مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون الدولي،

بعد إبلاغ تل أبيب بأن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستبقى متمركزة فيه حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

توقعات بتمديد بقاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية في إسرائيل

أفادت القناة "12 العبرية"، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تلقت رسائل رسمية من الجانب الأمريكي تُفيد بأن عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة للولايات المتحدة والمتمركزة حاليا في مطار بن جوريون من المتوقع أن تمدد فترة بقائها في البلاد على الأقل حتى نهاية العام المقبل.

وجاء هذا الكشف ليمدد الجداول الزمنية السابقة لبقاء هذه القوات الجوية، مما يؤكد استمرار

الدعم اللوجستي والعسكري الأمريكي للعمليات الجوية في المنطقة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

تحذيرات من تحويل مطار بن جوريون إلى قاعدة عسكرية

تسبب وجود هذه الأعداد الكبيرة من الطائرات العسكرية في إحداث "صعوبات تشغيلية بالغة" داخل مطار بن جوريون الدولي، حيث تنتشر الطائرات الأمريكية في معظم الساحات والمدرجات تقريبا.

وهو ما دفع رئيس هيئة الطيران المدني شموئيل زكاي، إلى توجيه رسالة عاجلة إلى وزير النقل

يحذّر فيها بوضوح من أن مطار بن جوريون بات يُدار حاليا "كقاعدة عسكرية مواجهة وليس كمطار مدني تجاري"، مشيرا إلى أن هذا الوضع المعقد ينطبق تماما على مطار رامون الجنوبي أيضا.

مخاوف من صيف صعب لقطاع الطيران

يرتبط تمديد بقاء القوات والآليات العسكرية الأمريكية بشكل مباشر بمدى قدرة مطار بن جوريون على العودة إلى وضعه الطبيعي، كما يؤثر سلبا على مستويات أسعار تذاكر الطيران الجوي.

وفي حال استمرار عسكرة المطارات المدنية الإسرائيلية وعدم إخلاء الطائرات الأمريكية في

المدى المنظور فإن قطاع الطيران يستعد لمواجهة موسم صيف "صعب للغاية"، حيث يتوقع الخبراء، بحسب القناة العبرية، أن تمتنع شركات الطيران الأجنبية تماما عن زيادة عدد رحلاتها أو تسيير خطوط جوية جديدة إلى البلاد جراء المخاطر التشغيلية والأمنية القائمة.

وتستمر المخاوف الإسرائيلية في التصاعد مع استمرار الوجود الأمريكي الكثيف في مطار بن جوريون وسط الحرب مع إيران، حيث يرى مسؤولو الطيران المدني أن استمرار هذا الوضع حتى نهاية عام 2027 سيحول المطار بشكل كامل إلى قاعدة عسكرية، مما يهدد قطاع الطيران المدني بصيف صعب وخسائر محتملة.