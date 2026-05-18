يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة الختامية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة الأربعاء المقبل أمام المصري البورسعيدي، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 50 نقطة.

وفي المقابل يدخل فريق المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة.

حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه حكم مساعد ثانٍ.

ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

ومباراة الأربعاء المقبل تعد هى المواجهة رقم 32، التي يديرها الحكم أمين عمر للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة 31 مباراة للأحمر من قبل.

وخلال 31 مباراة سابقة أدارها عمر للأحمر من قبل، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 21 مباراة، حضر التعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وأشهر عمر 43 مباراة خلال المباريات التي أدارها للأحمر، وأشهر بطاقتين حمراوتين، بالإضافة إلى احتساب 15 ركلة جزاء.

