مع اقتراب عيد الأضحى، يحرص الكثيرون على تناول مختلف أجزاء الأضحية، إلا أن بعض الأجزاء تشكل خطرا على الصحة عند الإفراط في تناولها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أن بعض الأعضاء الداخلية في الأضحية تحتوي على كميات عالية من الدهون والكوليسترول والبيورينات، وهو ما يتسبب في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وحمض اليوريك في الجسم، إضافة إلى زيادة العبء على القلب والكلى وتأثر وظائفهما.

كيف يؤثر تناول مخ الأضحية على الشرايين والقلب؟

تابع لـ"مصراوي" أن المخ على رأس الأجزاء التي ينصح بتناولها بحذر شديد، بسبب احتوائه على مستويات مرتفعة للغاية من الكوليسترول، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات، خاصة عند الإفراط في تناوله خلال أيام العيد.

"الكبدة والكلاوي والطحال" خطر على مرضى النقرس والكلى

وأوضح الطبيب أن الإفراط في تناول الكبدة والكلاوي والطحال يشكل خطورة على مرضى النقرس وأصحاب مشكلات الكلى، نظرا لاحتوائها على كميات مرتفعة من البيورينات، وهي مواد تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، ما إلى زيادة حدة الأعراض والتأثير سلبا على وظائف الكلى.

"اللية" تهدد القلب وترفع الكوليسترول الضار في الدم

"اللية" من أكثر الأجزاء التي تتسبب في رفع مستويات الدهون الضارة في الدم، وهو ما يؤدي إلى اضطرابات بالقلب والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.

كيف تتناول لحوم العيد دون مضاعفات صحية؟

ينصح الطبيب بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه، والإكثار من تناول الخضروات، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون للحفاظ على صحة القلب والكلى والجهاز الهضمي.

كما يفضل الاعتماد على الطرق الصحية في طهي اللحوم، مثل الشوي أو السلق بدلا من القلي، مع تجنب تناول كميات كبيرة في وجبة واحدة.