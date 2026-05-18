إعلان

16 محطة تدخل الخدمة.. النقل توسّع شبكة الأتوبيس الترددي BRT أعلى الدائري

كتب : محمد نصار

01:59 م 18/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (4)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (5)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (2)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (6)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (7)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (8)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (10)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (3)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (11)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (12)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (9)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (14)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (15)
  • عرض 15 صورة
    الأتوبيس الترددي (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توسع وزارة النقل، شبكة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، وذلك من خلال تشغيل محطتي المشير طنطاوي والجولف لخدمة القاهرة الجديدة، بعد افتتاح 14 محطة مرحلة أولى منذ عدة أشهر.

قائمة محطات الأتوبيس الترددي داخل الخدمة

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، بطول 35 كم، 14 محطة تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

كما تم تشغيل محطتين بشكل منفرد ليصبح إجمالي المحطات العاملة بالمشروع الآن 16 محطة، على النحو التالي:

1- محطة الإسكندرية الزراعي.
2- محطة العقيد أحمد عبدالرحيم (الشرقاوية).
3- محطة شبرا بنها.
4- محطة بهتيم.
5- محطة مسطرد.
6- محطة الخصوص.
7- محطة المرج.
8- محطة القلج.
9- محطة مؤسسة الزكاة.
10- محطة الفريق إبراهيم عرابي.
11- محطة السلام.
12- محطة عدلي منصور (محطة تبادلية).
13- محطة طريق السويس.
14- محطة أكاديمية الشرطة.
15- محطة المشير طنطاوي.
16- محطة الجولف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأتوبيس الترددي الطريق الدائري محطات الترددي وزارة النقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟
زووم

مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟
الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
رياضة محلية

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
شئون عربية و دولية

ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات
مصراوى TV

"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور