توسع وزارة النقل، شبكة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، وذلك من خلال تشغيل محطتي المشير طنطاوي والجولف لخدمة القاهرة الجديدة، بعد افتتاح 14 محطة مرحلة أولى منذ عدة أشهر.

قائمة محطات الأتوبيس الترددي داخل الخدمة

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، بطول 35 كم، 14 محطة تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

كما تم تشغيل محطتين بشكل منفرد ليصبح إجمالي المحطات العاملة بالمشروع الآن 16 محطة، على النحو التالي:

1- محطة الإسكندرية الزراعي.

2- محطة العقيد أحمد عبدالرحيم (الشرقاوية).

3- محطة شبرا بنها.

4- محطة بهتيم.

5- محطة مسطرد.

6- محطة الخصوص.

7- محطة المرج.

8- محطة القلج.

9- محطة مؤسسة الزكاة.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابي.

11- محطة السلام.

12- محطة عدلي منصور (محطة تبادلية).

13- محطة طريق السويس.

14- محطة أكاديمية الشرطة.

15- محطة المشير طنطاوي.

16- محطة الجولف.