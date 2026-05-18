دخل النجم محمد رمضان قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع رد فعله الغاضب تجاه رفض دار العرض السينمائي في أحد الفنادق حضور 3 رجال عرض فيلم "أسد"، بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وهاجم محمد رمضان، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، من أصدر قرار منع الرجال الثلاثة من الدخول لمشاهدة فيلم "أسد" في دار العرض السينمائي، بسبب ارتداء الثلاثة الجلباب الصعيدي.

وناشد محمد رمضان وزيرة الثقافة التدخل وتقديم اعتذار إلى الرجال الثلاثة، وقال: "لو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي.. واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر، السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

وتعد أزمة "الجلباب الصعيدي" هي الأحدث التي يواجهها صناع فيلم "أسد" وبطله محمد رمضان، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

اتهامات الأفروسنتريك



أثار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، الجدل حول فيلم "أسد" للفنان محمد رمضان قبل طرح العمل في دور العرض.

وتحدث في مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، قائلاً: "إن الأفيش الدعائي وتسريبات العمل تعطي مؤشرات على أنه يخدم أصحاب نظرية المركزية الإفريقية (الأفروسنتريك) الذين يحاولون نسب الحضارة المصرية لأنفسهم".

ومن جانبه، حرص محمد دياب، مخرج فيلم "أسد"، على الرد بحسم، وعبر منشور له في صفحته على موقع "فيسبوك" كتب: "أفروسنتريك معناها ادعاء أن المصريين اللي في مصر حالياً غزاة والحضارة المصرية أصلها إفريقي بناها الأفارقة، وده كلام فارغ طبعاً".

وتابع: "أي شخص اتفرج على فيلم أسد شاف إن أول مشهد في الفيلم العبيد اللي في الفيلم بيتخطفوا من إفريقيا على يد قراصنة إنجليز وبعدها بيتباعوا في مصر. يعني العبيد اللي في الفيلم مش من أصل مصري وده بينسف الاتهام الباطل ده في أول مشهد في الفيلم، ده بالعكس ضده".

وأوضح المخرج: "شخصياً عندي فيلم فرعوني شغال عليه وأعلنت عنه قبل كده بيكشف وهم فكرة الأفروسنتريك تماماً، ودي قضية مهمة فعلاً، بس بستأذن كل الوطنيين اللي خايفين على مصر من أي مؤامرات ممكن نتأكد قبل ما تتهموا ناس في صفكوا؟".

ثورة الزنج



طاردت فيلم "أسد" أقاويل عديدة قبل عرضه عن تناول أحداثه "ثورة الزنج"، التي استمرت 14 عاماً خلال فترة الحكم العباسي.

ورد محمد دياب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على سؤال حول العلاقة بين أحداث فيلم "أسد" وبين "ثورة الزنج" التي وقعت في القرن التاسع الميلادي.

وقال دياب: "الفيلم تدور أحداثه في القرن التاسع عشر، ولا علاقة له بـ(ثورة الزنج) كما تردد".

عودة محمد رمضان



ويشهد فيلم "أسد" عودة النجم محمد رمضان إلى السينما بعد 3 سنوات من بطولة فيلم "ع الزيرو"، الذي عرض عام 2023.

ويشارك في بطولة "أسد" ماجد الكدواني، ورزان جمال، وصدقي صخر، وعلي قاسم، وأحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ونجوم السودان محمود ميسرة السراج، وإسلام مبارك، ونزار جمعة، ومصطفى شحاتة، وإيمان يوسف، ومن تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب.

