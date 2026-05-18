يعد الفول والبصل الأخضر من الأطعمة المرتبطة بعادات غذائية شهيرة، خاصة في المناسبات والتجمعات العائلية، إلا أن تأثيرهما على مرضى القولون يختلف من شخص لآخر، وفقًا لطبيعة الجهاز الهضمي وحساسية القولون تجاه بعض الأطعمة.

يقول الدكتور معتز القيعي أن الفول يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف والبقوليات القابلة للتخمر داخل الأمعاء، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الانتفاخات والغازات والشعور بعدم الراحة لدى مرضى القولون العصبي، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو مع إضافات دهنية وحارة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، رغم فوائد البصل الأخضر الغذائية واحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة، قد يسبب تهيجًا للقولون لدى بعض الأشخاص، بسبب احتوائه على مركبات يصعب هضمها بشكل كامل، ما يؤدي إلى تقلصات وانتفاخات لدى أصحاب القولون الحساس.

وأشار إلى أن طريقة إعداد الطعام تلعب دورًا مهمًا في تقليل الأعراض، إذ يُنصح بتناول الفول بكميات معتدلة، مع تقليل التوابل والدهون، ويمكن إضافة الكمون أو الليمون للمساعدة في تحسين الهضم وتقليل الغازات.

مرضى القولون بمتابعة استجابة أجسامهم بعد تناول هذه الأطعمة، لأن هناك فروقًا فردية واضحة، فبعض المرضى قد يتحملون كميات بسيطة دون مشكلات، بينما يعاني آخرون من أعراض مزعجة فور تناولها.

ويبقى الاعتدال ومراقبة نوعية الطعام من أهم الخطوات التي تساعد مرضى القولون على تجنب نوبات التهيج والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم