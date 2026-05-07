كشفت دراسة علمية حديثة أن مكملات "أوميجا"، رغم شيوع استخدامها، ترتبط بتسارع تدهور القدرات الإدراكية لدى كبار السن، ما يثير تساؤلات حول فوائدها المتوقعة لصحة الدماغ، وفقا لموقع "لينتا.رو".

كيف أُجريت الدراسة وما حجم المشاركين؟

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات طبية لـ 819 شخصًا من كبار السن، من بينهم 273 مشاركًا اعتادوا تناول مكملات "أوميجا3" لفترات طويلة. وعلى مدار خمس سنوات، تم تقييم الأداء الإدراكي وإجراء فحوصات للدماغ لمتابعة التغيرات.

ما النتائج التي توصل إليها الباحثون؟

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مكملات "أوميجا3" سجلوا تراجعًا أسرع في الذاكرة وقدرات التفكير مقارنة بغيرهم، وذلك وفقًا لعدة مقاييس معتمدة لتقييم الوظائف الإدراكية.

ما التفسير المحتمل لهذا التراجع الإدراكي؟

ورصد الباحثون انخفاضًا في استقلاب الجلوكوز داخل الدماغ لدى الأشخاص الذين تناولوا "أوميجا3"، وهو ما قد يشير إلى تراجع كفاءة الروابط العصبية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على القدرات الإدراكية.

هل تثبت هذه الدراسة أن أوميجا3 ضارة؟

ويؤكد العلماء أن النتائج تشير إلى وجود علاقة ارتباطية وليست سببية، أي أنها لا تثبت بشكل قاطع أن المكملات هي السبب المباشر، لكنها تثير الشكوك حول الاعتقاد الشائع بأنها مفيدة دائمًا لصحة الدماغ.

ما أهمية هذه النتائج؟

وتدعو هذه الدراسة إلى إعادة النظر في الاستخدام الواسع لمكملات "أوميجا3" ، خاصة بين كبار السن، مشددة على أهمية الاعتماد على تقييم طبي فردي قبل تناول أي مكملات غذائية.

احترس.. علامة يومية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

