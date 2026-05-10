كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن للتثاؤب دورا مهما في تنظيم السوائل داخل الدماغ.

كما أن التثاؤب ليس مجرد استجابة للتعب أو الملل بل له وظائف فسيولوجية حيوية للحفاظ على توازن الدماغ.

هل التثاؤب مجرد استجابة للتعب أو نقص الأكسجين؟

التثاؤب وسيلة لإشعار الآخرين بالتعب، كما أن له دورا مهما يتعلق بتنظيم السوائل داخل الدماغ والحفاظ على توازنه الفسيولوجي.

كيف درس العلماء تأثير التثاؤب على الدماغ؟

استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة 22 شخصا سليما، وقارنوا تأثير التثاؤب على تدفق السائل الدماغي الشوكي وهو السائل الذي يساعد على إزالة الفضلات ونقل المواد الكيميائية الأساسية من الدماغ، ويحافظ على توازن الضغط ويدعم الصحة العامة للدماغ مع حركات أخرى مثل التنفس الطبيعي، التنفس العميق، والتثاؤب المكبوت.

ما فائدة التثاؤب؟

التثاؤب يعيد تنظيم مسارات تدفق السائل الدماغي الشوكي خارج الدماغ ويزيد من سرعته مقارنة بالتنفس الطبيعي.

وهذا يشير إلى أن للتثاؤب غرض فسيولوجي وظيفي وليس مجرد وسيلة اجتماعية لإظهار التعب، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

كيف يختلف تأثير التثاؤب عن التنفس العميق؟

التثاؤب يرتبط بتدفق السائل إلى الخارج، في حين أن التنفس العميق أظهر تدفقا معاكسا في الاتجاه.

وهذا يوضح أن التثاؤب له تأثير فسيولوجي مميز لا يمكن استبداله بحركات التنفس العميق وحدها.

هل للتثاؤب دور في تبريد الدماغ ونقل المواد؟

إلى جانب تنظيم السوائل يشير نمط تدفق السائل الدماغي الشوكي الذي لوحظ أثناء التثاؤب إلى أنه يؤثر أيضا على نقل المواد المذابة وتبادل الحرارة داخل الدماغ.

كما لاحظت الدراسة أن محاذاة تدفق السائل مع تدفق الدم الوريدي وزيادة تدفق الدم الشرياني السباتي أثناء التثاؤب، قد تحسن من تبادل الحرارة وتسهم في تبريد الدماغ، مما يدعم وظائفه الحيوية ويعزز صحته العامة.

اقرأ أيضا:

احترس.. علامة يومية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

هل المخدرات تزيد خطر السكتة الدماغية؟

احترس.. علامة يومية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية