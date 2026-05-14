نجحت مباحث التموين بالمنوفية، بالاشتراك مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، في ضبط كيان مخالف بمركز الباجور تخصص في إنتاج وبيع البطاطس "نصف المقلية" باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن حملات رقابية مكثفة تنفيذا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية.

تفاصيل ضبط مصنع بير سلم لإنتاج البطاطس نصف المقلية بالمنوفية

وأسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل يضم 7 ماكينات وغرف تبريد، داخل منشأة تعمل في ظروف بيئية وصناعية غير مطابقة للاشتراطات، مع استخدام بيانات وهمية على المنتجات لتضليل المستهلكين والجهات الرقابية وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

التحفظ على 27 طن بطاطس

وضبطت الحملة 18 طن بطاطس كمستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات، إلى جانب 9 أطنان بطاطس "منتج نهائي" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تحفظت القوات على 350 كيلوجرام زيوت طعام فاسدة ومعاد تدويرها، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة حال استخدامها في تصنيع المنتجات الغذائية.

أدوات تغليف وبيانات وهمية

وعثرت الحملة أيضًا على كميات كبيرة من أدوات التغليف داخل المنشأة المخالفة، شملت 2500 كرتونة و10 آلاف كيس فارغ معدة لتعبئة المنتجات وطرحها بالأسواق.

وأكدت الجهات الرقابية أن الكيان المخالف استخدم بيانات وهمية على المنتجات بهدف تضليل المواطنين وإخفاء حقيقة مصدر التصنيع.

توجيهات بتكثيف الحملات

ومن جانبه، شدد عمرو الغريب محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الصناعية، والتعامل بكل حسم مع المتلاعبين بصحة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة توجيه ضربات استباقية للخارجين عن القانون والتصدي لصور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للصالح العام.

وحررت الجهات المختصة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.