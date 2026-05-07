قدمت طبيبة الأسنان البريطانية ديبا تشوبرا نصائح مهمة حول الوقت المثالي لتنظيف الأسنان، محذرة من أن اختيار التوقيت غير المناسب قد يؤدي إلى أضرار دائمة في مينا الأسنان، وفقا لموقع "ديلي ميل".



هل يُفضل تنظيف الأسنان قبل الفطور أم بعده؟



وأوضحت ديبا تشوبرا أن تنظيف الأسنان قبل الفطور هو الخيار الأفضل صحيًا، على عكس ما يعتقده كثيرون ممن يفضلون القيام بذلك بعد تناول الطعام.



ما فوائد تنظيف الأسنان قبل الفطور؟



ويساعد تنظيف الأسنان صباحًا قبل الأكل على إزالة البلاك والبكتيريا التي تتراكم خلال الليل، كما يكوّن طبقة واقية من الفلورايد تحمي الأسنان عند التعرض للأطعمة والمشروبات.



لماذا يختلف هذا الرأي مع الشائع بين الناس؟



ويرى كثير من الأشخاص، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن تنظيف الأسنان بعد الفطور أكثر منطقية، معتبرين أنه يزيل بقايا الطعام ويمنح شعورًا بالانتعاش طوال اليوم.



كيف تؤثر أطعمة الفطور على مينا الأسنان؟



وتشير الطبيبة إلى أن العديد من أطعمة الفطور، مثل العصائر والمربى، تحتوي على أحماض قد تضعف مينا الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للتآكل إذا تم تنظيفها مباشرة بعدها.



هل تنظيف الأسنان بعد الفطور قد يكون ضارًا؟



تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول أطعمة حمضية قد يزيد من تآكل المينا، لأنها تكون في حالة لينة مؤقتًا، مما يجعلها أكثر حساسية للاحتكاك.



ما الحل إذا كنت تفضل تنظيف الأسنان بعد الفطور؟



وتنصح الطبيبة بالانتظار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان، لإتاحة الفرصة للمينا لاستعادة صلابتها الطبيعية.



لماذا يجب الانتظار قبل تنظيف الأسنان؟



ويساعد اللعاب خلال هذه الفترة على إعادة توازن الأحماض في الفم، مما يسمح لمينا الأسنان بالتصلب مجددًا، ويقلل من خطر الحساسية أو التآكل التدريجي.

