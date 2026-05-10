كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوين ماري في لندن أن تأثير الكافيين لا يقتصر على تعزيز اليقظة والنشاط اليومي بل يساعد على إبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الخلايا.

كيف يؤثر الكافيين على خلايا الجسم؟

أوضح الباحثون أن الكافيين يمكن أن يعيد تشكيل طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء عبر تنشيط أنظمة خلوية ترتبط مباشرة بعمليات الشيخوخة وطول العمر.

وهذا يشير إلى أن للكافيين تأثيرا أعمق من مجرد تنشيط العقل، إذ يسهم أيضا في تعزيز الصحة الخلوية على المدى الطويل.

كيف يؤثر الكافيين على الخلايا؟

اعتمد الباحثون في الدراسة على خميرة الانشطار، وهي كائن حي يستخدم على نطاق واسع في أبحاث الشيخوخة، نظرا لتشابه بعض آلياته البيولوجية مع الخلايا البشرية.

وهذا يسمح للباحثون دراسة تأثير الكافيين على الخلايا بطريقة نموذجية قبل الانتقال إلى الدراسات البشرية، وفقا لموقع "SciTechDaily".

هل للكافيين تأثير على الجهاز العصبي؟

أظهرت الدراسة أن الكافيين لا يعمل فقط كمنبه عصبي، بل يؤثر أيضا في أنظمة التحكم الخلوي المسؤولة عن تنظيم الطاقة والانقسام الخلوي، والاستجابة للإجهاد.

وهذا يوضح أن للكافيين دورا مهما في زيادة اليقظة والنشاط العقلي.

كيف يؤثر الكافيين على إصلاح الحمض النووي؟

الكافيين يحدث بشكل غير مباشر عبر تنشيط نظام يعرف باسم AMPK، وهو نظام خلوي رئيسي يشارك في تنظيم الطاقة والاستجابة للإجهاد، مما يوضح كيف يمكن للكافيين دعم الصحة الخلوية بشكل أوسع.

كيف يساعد الكافيين الخلايا على البقاء لفترة أطول؟

وجد الباحثون أن الكافيين ينشط نظام AMPK عبر مجموعة من البروتينات، ما يدفع الخلايا إلى تحسين استجابتها للإجهاد وإعادة تنظيم طريقة استهلاك الطاقة.

وهذا التنشيط ساعد الخلايا على البقاء لفترة أطول، خصوصا في المراحل التي تتوقف فيها عن الانقسام، وهو ما يعرف بـ العمر الزمني للخلايا، مما يسلط الضوء على دور الكافيين في تعزيز الصحة الخلوية وطول العمر البيولوجي.

