5 فوائد للبقدونس على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 ص 25/04/2026

البقدونس

يُعد البقدونس من أكثر الأعشاب استخدامًا في المطبخ، لكنه في الحقيقة ليس مجرد إضافة للطعام، بل مصدر غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم بشكل ملحوظ.

ووفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي، فإن إدخال البقدونس ضمن النظام الغذائي اليومي قد يحمل فوائد صحية عديدة لا يعرفها الكثيرون.

هل يساعد البقدونس في تعزيز المناعة؟

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، وبالتالي حماية الجسم من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

هل يساهم في دعم صحة الكلى؟

يُعرف البقدونس بخصائصه المدرة للبول، حيث يساعد في تنظيف الكلى من السموم وتقليل احتباس السوائل في الجسم، مما يدعم صحة الجهاز البولي بشكل عام.

هل يحسن البقدونس صحة القلب؟

نعم، إذ يحتوي على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

هل له دور في تقوية العظام؟

البقدونس غني بفيتامين K الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام وزيادة كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

هل يساعد في تحسين الهضم؟

يحتوي البقدونس على ألياف طبيعية وإنزيمات تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، مما يساهم في راحة الجهاز الهضمي.

في النهاية، يمكن اعتبار البقدونس أكثر من مجرد نكهة للطعام، بل عنصر غذائي مهم يدعم صحة الجسم بشكل شامل عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة.

مشروب البقدونس.. 7 فوائد صحية مذهلة لجسمك

5 فوائد مذهلة للبقدونس على صحة جسمك

8 فوائد لتناول البقدونس على السحور.. منها محاربة الالتهابات


أحدث الموضوعات

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
زووم

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
استشهاد 12 فلسطينيا بينهم ضباط شرطة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
حوادث وقضايا

استشهاد 12 فلسطينيا بينهم ضباط شرطة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
زووم

حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة

