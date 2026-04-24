5 فوائد مذهلة لتناول منقوع إكليل الجبل

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 24/04/2026

يُعد منقوع إكليل الجبل (الروزماري) من المشروبات العشبية الشهيرة التي انتشرت في الطب التقليدي، وبدأت الدراسات الحديثة تشير إلى فوائده المحتملة للصحة العامة.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline، فإن إكليل الجبل يحتوي على مركبات نباتية نشطة قد تدعم عدة وظائف في الجسم عند تناوله باعتدال.

هل يساعد منقوع إكليل الجبل على تحسين الذاكرة والتركيز؟

تشير بعض الدراسات إلى أن إكليل الجبل قد يساهم في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الانتباه، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قد تدعم صحة الجهاز العصبي.

هل يمكن أن يدعم الصحة النفسية ويقلل التوتر؟

قد يساعد استنشاق أو تناول منقوع إكليل الجبل في تقليل الشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص، نتيجة تأثيره المحتمل على تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب.

هل يساهم في تقوية المناعة؟

يحتوي إكليل الجبل على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، والتي قد تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم في مقاومة بعض العوامل الضارة.

هل يفيد الجهاز التنفسي؟

يُستخدم تقليديًا في تخفيف أعراض البرد واحتقان الأنف، حيث يُعتقد أنه يساعد على تحسين التنفس وتهدئة الشعب الهوائية.

هل يساعد في تحسين الهضم؟

قد يساهم منقوع إكليل الجبل في دعم عملية الهضم وتقليل الانتفاخ، حيث يُعتقد أنه يحفز إفراز العصارات الهضمية ويحسن حركة المعدة.

