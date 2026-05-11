تظهر السكتة الدماغية بشكل مفاجئ وتتسبب في أعراض تؤثر على الحركة والكلام والرؤية، لذا من الضروري التعرف المبكر على هذه العلامات يمكن أن يقلل من المضاعفات والمخاطر الصحية.

فيما يلي، إليكم أبرز العلامات التحذيرية التي تكشف الإصابة بهذا المرض، وفقا لموقع "onlymyhealth".

ماذا يحدث أثناء السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يتمزق أحد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين وموت خلايا الدماغ خلال دقائق.

ما العلامات التحذيرية التي تستدعي الذهاب للطبيب فورا؟

ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

الضعف أو الخدر المفاجئ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعا، ويظهر في الوجه أو الذراع أو الساق، ووجه متدلي من جانب واحد، إضافة إلى صعوبة في رفع ذراع واحدة، شعور بتنميل في الذاراع .

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام

تؤثر السكتة الدماغية على مراكز اللغة في الدماغ، لذا تجعل الشخص عاجزا عن الكلام أو الفهم بشكل مفاجئ.

مشكلات مفاجئة في الرؤية

تظهر اضطرابات الرؤية في عين واحدة أو كلتيهما، إضافة إلى تشوش الرؤية، أو فقدان مؤقت للبصر في إحدى العينين.

صداع حاد ومفاجئ

الصداع المفاجئ والشديد، المعروف بـ"أسوأ صداع في الحياة"، علامة تحذيرية محتملة لسكتة دماغية نزفية، ويصاحبه أعراض مثل القيء، الصداع النابض، أو الإغماء.

اضطراب التوازن أو الدوار

تؤثر السكتة الدماغية على أجزاء الدماغ المسؤولة عن التوازن والتنسيق، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مفاجئة مثل الدوار، صعوبة المشي أو الحفاظ على التوازن، ويصاحب ذلك صعوبة في الإمساك بالأشياء، ما يزيد من خطر الإصابات.

ما أهمية التدخل المبكر في السكتة الدماغية؟

العلاج المبكر للسكتة الدماغية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، خاصة خلال الساعات الأولى، حيث يساعد على:

استعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

الحد من تلف خلايا الدماغ.

زيادة فرص البقاء على قيد الحياة.

تقليل المخاطر المتعلقة بالإعاقة المستمرة بعد السكتة.

