بروتوكول العشر دقائق.. خطوات لإنقاذ حياتك عند النوبة القلبية

كتب : شيماء مرسي

09:00 م 23/03/2026

السكتة القلبية

كتبت- شيماء مرسي
في حالة الإصابة بنوبة قلبية، تعد الدقائق العشر الأولى حاسمة فالسرعة هي مفتاح النجاة وتساعد على تقليل الضرر الذي يلحق بالقلب، لذا من الأفضل توخي الحذر والتوجه فورا إلى المستشفى.


لماذا تعد الدقائق العشر الأولى من النوبة القلبية حاسمة؟


كشف الدكتور أميت بوشان شارما طبيب القلب الهندي: "الدقائق العشر الأولى من النوبة القلبية تحدد مصير المريض، وكلما أعيد تدفق الدم بشكل أسرع، كانت فرص النجاة والتعافي أفضل".


لماذا تحدث معظم النوبات القلبية بسبب جلطة دموية؟


أضاف: "تحدث معظم النوبات القلبية عندما تسد جلطة دموية فجأة أحد الشرايين التاجية، مما يقطع إمداد الأكسجين عن عضلة القلب، لذا، يعد التشخيص المبكر للأعراض أمرا مهما"، وفقا لـ "هيلث".


ما هي العلامات التحذيرية للنوبة القلبية؟


ألم أو ضغط في الصدر ينتشر إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر.
ضيق التنفس.
الغثيان والدوار.
إرهاق غير معتاد.
شعور بعدم الراحة أو إحساس يشبه عسر الهضم.
الشعور بالقلق.


بروتوكول العشر دقائق: ما يجب فعله؟


-يجب الابتعاد عن القيادة.
-الاتصال بخدمات الطوارئ فورا.
-الحفاظ على الهدوء لتقليل الإجهاد البدني على عضلة القلب.
-مضغ الأسبرين العادي يمكن أن يسهم في تقليل تطور الجلطة.

اقرأ أيضًا:

علامات تدل على اقتراب إصابتك بـ النوبة القلبية- راقب أسنانك جيدا

احذر.. 4 علامات تحذيرية تحدث قبل النوبة المفاجئة بساعات

بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب


أحدث الموضوعات

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
زووم

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد
أخبار المحافظات

التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد
إحباط "سابع" محاولة لاغتيال بن غفير.. والوزير الإسرائيلي يتحدى: لن يُرهبوني
شئون عربية و دولية

إحباط "سابع" محاولة لاغتيال بن غفير.. والوزير الإسرائيلي يتحدى: لن يُرهبوني
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

"ستُنهي أوهام ترامب العسكرية".. إيران تتوعد بمفاجآت "زلزالية" ونتائج ضخمة في الحرب
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"