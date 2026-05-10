إعلان

فرنسا تسهل إعادة الآثار المسروقة.. ومسئول سابق: ننتظر لنرى وضع مصر

كتب : محمد لطفي

06:22 م 10/05/2026

المسلة الفرعونية في ساحة الكونكورد الباريسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار إقرار البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي، قانونًا جديدًا يُسهِّل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية اهتمامًا واسعًا، باعتباره خطوة تعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الإفريقية، وذلك بعد نحو 9 سنوات على طرح الفكرة لأول مرة، فيما تعتبره الحكومة الفرنسية مدخلًا "لفتح صفحة جديدة" مع إفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، إن إقرار البرلمان الفرنسي لهذا القانون خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى توضيح: هل سينطبق على مصر أم لا؟.

وأضاف عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذا القانون سيسهل مهمة مصر في استرداد آثارها من فرنسا، في كل الأحوال، ولكن المشكلة أن هناك آثارًا مُهداة بشكل رسمي، وأخرى خُرِجت بشكل غير شرعي أثناء الاستعمار."

وأكد أن هناك دراسة ستتم من قبل وزارة الخارجية حول هذا القانون، لمعرفة نوعية الآثار التي ينطبق عليها.

وتابع عبد المقصود: "الموضوع ملابس حتى الآن، وليس لديَّ تفسير لوضع الآثار المصرية في ظل هذا القانون، ولكن لا بد أن ننتظر لنرى الوضع الجديد."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الآثار المصرية المهربة قانون استرداد الآثار استعادة الآثار المهربة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: الخيار الأفضل للأمريكيين هو الاستسلام وتقديم التنازلات
شئون عربية و دولية

إيران: الخيار الأفضل للأمريكيين هو الاستسلام وتقديم التنازلات
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
أخبار مصر

شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران