إعلان

مصرع طفلين صدمهما قطار عقب خروجهما من المدرسة في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

04:39 م 10/05/2026

القطارات السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفلان يبلغ كل منهما 13 عامًا مصرعهما، إثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب خروجهما من المدرسة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

لقى طفلان مصرعهما صدمهما قطار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب خروجهما من المدرسة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام.

البلاغ والتحريات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلين أثناء عبورهما السكة الحديد عقب خروجهما من مدرسة بلال بن رباح بمنطقة كفر الجزار.

هوية الضحايا

وتبين من الفحص أن الطفلين المتوفيين هما “عمرو” وطفل آخر يُدعى “مازن”، ويبلغان من العمر 13 عامًا، حيث فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما في الحادث.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنها القليوبية قطار السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات
أبيض في أسود

"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
رياضة محلية

"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد
أخبار مصر

موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا