لقي طفلان يبلغ كل منهما 13 عامًا مصرعهما، إثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب خروجهما من المدرسة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

لقى طفلان مصرعهما صدمهما قطار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب خروجهما من المدرسة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام.

البلاغ والتحريات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلين أثناء عبورهما السكة الحديد عقب خروجهما من مدرسة بلال بن رباح بمنطقة كفر الجزار.

هوية الضحايا

وتبين من الفحص أن الطفلين المتوفيين هما “عمرو” وطفل آخر يُدعى “مازن”، ويبلغان من العمر 13 عامًا، حيث فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما في الحادث.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن.