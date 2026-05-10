بروتوكول بين المصرف المتحد و"أسواق مصر" لتعزيز التحول الرقمي

أعلن المصرف المتحد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إي أسواق مصر التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة وتمكين مختلف شرائح المجتمع اقتصاديا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقع بروتوكول التعاون طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المصرف المتحد الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومرنة تدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في التوسع الجغرافي وبناء قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والرقمية على مستوى محافظات مصر من خلال بناء شراكات تساهم في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الشاملة.

قال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المصرف المتحد كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد القومي، من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التنوع الجغرافي والاقتصادي الذي تتمتع به محافظات مصر، وهو ما يتيح فرص أوسع لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وبناء اقتصاد قوي.

وأوضح فايد أن البروتوكول يربط بين التمويل واحتياجات التنمية الحقيقية في المحافظات، من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتساهم في تحويل المجتمعات المحلية إلى مراكز إنتاج قادرة على تحقيق النمو والاستدامة.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، إن التعاون بين المصرف المتحد وشركة "إي وأسواق" تمثل شراكة استراتيجية وخطوة مهمة نحو منظومة متكاملة تدعم نمو قطاع المشروعات الإنتاجية أو الخدمية وتزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق.

وأضاف سرحان أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع الجغرافي، وتعزيز كفاءة التشغيل، وفتح آفاق جديدة للنمو، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.