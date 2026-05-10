كشف مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن تعديل آلية تسعير وحساب تكلفة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية بمنطقة هضبة الأهرام.

تعديل آلية تسعير تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بهضة الأهرام.. ما السبب؟

أكد المصدر، أن ذلك يعود إلى إعادة تصنيف المنطقة باعتبارها من المناطق الراقية، الأمر الذي انعكس على قيمة المقايسات وتكلفة توصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية والتجارية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوى، إن قيمة الكيلو فولت أمبير ارتفعت إلى نحو 6 آلاف جنيه بدلاً من 1700 جنيه، بعد تغيير تصنيف المنطقة من “متوسطة” إلى “راقية”، موضحًا أن التكلفة الجديدة يتم احتسابها وفقًا لمساحة الوحدة السكنية أو النشاط التجاري وطبيعة العقار.

ما ضوابط المحاسبة الجديدة؟

أضاف أن ضوابط المحاسبة الجديدة تنص على احتساب قدرة 8 كيلو فولت أمبير لكل 100 متر مربع للوحدات السكنية، بينما يتم احتساب 10 كيلو فولت أمبير للأنشطة التجارية، بما يتماشى مع الأحمال الفعلية ومتطلبات التشغيل داخل المنطقة.

وأوضح المصدر أن العقارات القديمة التي سبق توصيل الكهرباء لها يتم احتسابها بقدرة 4 كيلو فولت أمبير، في حين يتم احتساب 8 كيلو فولت أمبير للعقارات الجديدة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بحساب تكلفة المقايسة من خلال ضرب القدرة المطلوبة بالكيلو فولت أمبير في قيمة الكيلو المحددة حاليًا بنحو 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة تنظيم أوضاع توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية، وتقنين أوضاع المشتركين، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية.