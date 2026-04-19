كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون أن تناول كمية كبيرة من الكالسيوم من منتجات الألبان يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

ما هو التنكس البقعي؟

التنكس البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن يصيب شبكية العين ويتلف البقعة الصفراء وهو الجزء المسؤول عن الرؤية المركزية.

يظهر غالبا بعد سن 55 عاما، وهو أكثر انتشارا بين النساء بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

ما الفرق بين النوع الجاف والرطب من التنكس البقعي؟

في النوع الجاف من التنكس البقعي تتراكم رواسب صفراء في الشبكية، مما يعيق التدفق الطبيعي للدم إلى البقعة الصفراء.

أما النوع الرطب، فتبدأ الأوعية الدموية بالتكاثر داخل البقعة الصفراء، مما يسبب تورم ونزيف ويؤثر بشكل أكبر على الرؤية المركزية.

كيف أجريت دراسة الكالسيوم وحماية البصر؟

شملت الدراسة 568 شخصا، من بينهم مرضى تم تشخيصهم بالتنكس البقعي ومتطوعون أصحاء.

قام الباحثون بتحليل النظام الغذائي للمشاركين ومقارنة تناول الكالسيوم مع حالة صحة البصر، لتحديد العلاقة بين الكالسيوم وخطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الكالسيوم انخفض لديهم خطر الإصابة بالمرض إلى النصف تقريبا، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ما هي مصادر الكالسيوم الأكثر فائدة للعينين؟

اكتشف الباحثون أن التأثير الأبرز كان لدى المشاركين الذين حصلوا على الكالسيوم من منتجات الألبان.

فالاستهلاك المنتظم للحليب والزبادي ارتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالتنكس البقعي، وكان هذا الارتباط أقوى لدى الأشخاص الذين كانوا يحصلون على كمية قليلة من الكالسيوم في البداية أقل من 800 ملليجرام لكل 2000 سعرة حرارية يوميا.

هل كل مصادر الكالسيوم مفيدة للوقاية من التنكس البقعي؟

أظهرت الدراسة أن الكالسيوم الموجود في الحليب المجفف والمصادر النباتية مثل الخضروات والبقوليات لم يكن له تأثير إحصائي على خطر الإصابة بالتنكس البقعي، مما يشير إلى أن الوقاية الفعالة ارتبطت بشكل خاص بالكالسيوم المستمد من منتجات الألبان الطازجة.

