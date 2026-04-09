أبدت جماهير ليفربول غضبها من قرار المدرب آرني سلوت بالإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق ليفربول بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تعليق جماهير ليفربول عن استبعاد محمد صلاح أمام باريس

كتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "هذه هي الحياة بدون محمد صلاح، تعودوا عليها".

وشارك مشجع: ""محمد صلاح هو أعظم لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق، لو كان مشجعو ليفربول أذكياء لأقنعوا صلاح بالبقاء موسمًا آخر، أنه مازال يحقق الأرقام".

وقال آخر: "مدرب يجلس صلاح على الدكة، يالها من مزحة، آرني سلوت يجلس أفضل لاعب في العالم مثل محمد صلاح علي الدكة، صلاح كان يحمل هذا الفريق طوال الموسم، أنها خطوة مهرج حقيقي".

وكتب آخر: "محمد صلاح الذي كان رائعًا في الجولة الأخيرة جلس على مقاعد البدلاء طوال الليلة، بالتأكيد كان المصري يستحق إشراكه".

ونشر مشجع: "بالنسبة لي، لم يختبر سلوت حقًا التأثير الحقيقي لمحمد صلاح، فماذا تتوقع من مدرب ليس لديه خبرة، من الواضح أنه لا يؤمن بصلاح الذي يعرفه مشجعو ليفربول".

وقال أحد المشجعين: "ما أجده جميلًا هو أن اللاعب الذي قدم كل شيء للنادي في السنوات التسع الأخيرة، لم يعد يحمل اللوم في كل شيئ، أجد ذلك جميلًا لأن صلاح لا يستحق ذلك في موسمه الأخير".

وهاجم مشجع سلوت قائلًا: "صلاح على مقاعد الاحتياطي، هل يعامل ليفربول أسطورته بهذه الطريقة؟".

