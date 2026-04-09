يشعر كثير من الأشخاص بانتفاخ البطن بعد تناول الطعام، ويعتقدون غالبا أن السبب الوحيد هو ما أكلوه، لكن الانتفاخ قد ينجم عن مجموعة من العوامل المتشابكة، وليس فقط نوعية الطعام.

وبحسب موقع تايمز ناو، حتى الأشخاص الذين لا يتناولوا الأطعمة المسببة للغازات، مثل منتجات الألبان والسكريات والجلوتين، قد يواصلون الشعور بالانتفاخ، ما يشير إلى أن الأسباب قد تكون أعمق من مجرد النظام الغذائي.

كيف يحدث انتفاخ البطن؟



يحدث الانتفاخ بسبب عاملين رئيسيين، تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، واحتباس السوائل أو زيادة الضغط داخل الأمعاء، لكن هذه العوامل قد تنتج عن أسباب متعددة، منها سلوكية أو هرمونية أو وظيفية، وليس غذائية دائما.

هل صعوبة هضم بعض الأطعمة من أسباب انتفاخ البطن؟



رغم أن الانتفاخ لا يعتمد دائمًا على الطعام، إلا أن حالات مثل عدم تحمل اللاكتوز قد تجعل الهضم صعبا وتؤدي إلى تراكم الغازات والشعور بالامتلاء.

هل الغازات الناتجة عن التخمر تؤدي لـ انتفاخ البطن؟



تلعب بكتيريا الأمعاء دورا في هضم بعض الكربوهيدرات، وتنتج غازات مثل الهيدروجين والميثان، خصوصا عند تناول البقوليات أو المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى الانتفاخ.

هل الإمساك علامة على انتفاخ البطن؟



عندما لا تفرغ الأمعاء بانتظام، تتراكم الفضلات وتزيد الضغوط داخل البطن، ما يسبب شعورا بالامتلاء وعدم الراحة.

هل التغيرات الهرمونية تسبب انتفاخ البطن؟



تلعب الهرمونات مثل الإستروجين، البروجسترون، والكورتيزول دورا في حركة الجهاز الهضمي واحتباس السوائل، تظهر هذه التأثيرات بوضوح عند النساء، خصوصا قبل مرحلة انقطاع الطمث، مسببة انتفاخا مزعجا.

هل ابتلاع الهواء دون وعي سببا لـ انتفاخ البطن؟



ابتلاع كميات زائدة من الهواء يمكن أن يكون سببا رئيسيا للانتفاخ، ويحدث غالبًا نتيجة تناول الطعام بسرعة، التحدث أثناء الأكل، مضغ العلكة أو تناول المشروبات الغازية.

متى يكون انتفاخ البطن علامة خطر؟



في حالات نادرة، قد يشير الانتفاخ المستمر إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل سرطان المبيض، خاصة إذا ترافق مع ألم مستمر في البطن أو الحوض، فقدان وزن غير مبرر، فقدان الشهية، تغيرات في التبول أو الإخراج، شعور دائم بالإرهاق.

متى يستدعي انتفاخ البطن زيارة الطبيب؟



وينصح بزيارة الطبيب فورا في الحالات التالية:

استمرار الانتفاخ فترة طويلة

ألم شديد أو مفاجئ

ظهور دم في البراز

فقدان وزن دون سبب

القيء الدموي

صعوبة التنفس.

