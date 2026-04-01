إعلان

أخطاء ليلية تهدد قلبك.. 4 عادات يجب تجنبها قبل النوم

كتب - محمود عبده :

12:00 م 01/04/2026

النوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع ضغوط الحياة اليومية ونمط الحياة الحديث، غالبا ما نهمل عاداتنا الليلية، لكن ما يبدو بسيطا مثل مواعيد النوم أو استخدام الهاتف قبل النوم قد يؤثر بشكل مباشر على صحة قلبك.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت الأبحاث الحديثة أن بعض السلوكيات الليلية البسيطة، مثل مواعيد النوم غير المنتظمة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، قد تؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

هل النوم في مواعيد ثابتة صحي؟

يساعد الالتزام بجدول نوم منتظم على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، ما يحسن ضغط الدم ويقلل العبء على القلب، أما اضطراب مواعيد النوم فيبقي ضغط الدم مرتفعا أثناء الليل، مما يزيد من إرهاق الجهاز القلبي على المدى الطويل.

هل تتناول الطعام قبل النوم مباشرة مفيد؟

تناول وجبات متأخرة، خاصة بعد التاسعة مساء، يرتبط بزيادة خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية.
كما يجب تجنب الكافيين والكحول والأطعمة الحارة قبل النوم، لأنها تقلل جودة الراحة وتؤثر سلبا على وظائف القلب.

هل بيئة نومك مريحة؟

تلعب غرفة النوم دورا محوريا في جودة النوم وصحة القلب، ودرجات الحرارة العالية، الضوضاء، والمراتب غير المريحة تحفز هرمونات التوتر، ما يرفع ضغط الدم ويزيد سرعة ضربات القلب مع الوقت.

هل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مضر؟

التعرض للشاشات قبل النوم يحفز الدماغ ويعيق الاسترخاء بسبب الضوء الأزرق والمحتوى المثير، وحتى فترة قصيرة من مشاهدة محتوى مرهق يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق