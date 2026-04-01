مع ضغوط الحياة اليومية ونمط الحياة الحديث، غالبا ما نهمل عاداتنا الليلية، لكن ما يبدو بسيطا مثل مواعيد النوم أو استخدام الهاتف قبل النوم قد يؤثر بشكل مباشر على صحة قلبك.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت الأبحاث الحديثة أن بعض السلوكيات الليلية البسيطة، مثل مواعيد النوم غير المنتظمة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، قد تؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

هل النوم في مواعيد ثابتة صحي؟

يساعد الالتزام بجدول نوم منتظم على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، ما يحسن ضغط الدم ويقلل العبء على القلب، أما اضطراب مواعيد النوم فيبقي ضغط الدم مرتفعا أثناء الليل، مما يزيد من إرهاق الجهاز القلبي على المدى الطويل.

هل تتناول الطعام قبل النوم مباشرة مفيد؟

تناول وجبات متأخرة، خاصة بعد التاسعة مساء، يرتبط بزيادة خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية.

كما يجب تجنب الكافيين والكحول والأطعمة الحارة قبل النوم، لأنها تقلل جودة الراحة وتؤثر سلبا على وظائف القلب.

هل بيئة نومك مريحة؟

تلعب غرفة النوم دورا محوريا في جودة النوم وصحة القلب، ودرجات الحرارة العالية، الضوضاء، والمراتب غير المريحة تحفز هرمونات التوتر، ما يرفع ضغط الدم ويزيد سرعة ضربات القلب مع الوقت.

هل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مضر؟

التعرض للشاشات قبل النوم يحفز الدماغ ويعيق الاسترخاء بسبب الضوء الأزرق والمحتوى المثير، وحتى فترة قصيرة من مشاهدة محتوى مرهق يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

