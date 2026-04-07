يشكو كثيرون من الشعور بالإرهاق والكسل طوال اليوم، رغم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم ليلا، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الخفية وراء هذا الإحساس المستمر بالتعب، حتى مع الالتزام بنظام نوم يبدو صحيا.

وغالبا ما يرتبط هذا النوع من الإرهاق بعوامل غير مباشرة تتعلق بنمط الحياة أو نقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات صحية لا تظهر بشكل واضح في البداية، ما يجعل تفسيره أكثر تعقيدا.

كما قد يعتقد البعض أن المشكلة نفسية أو مرتبطة بالضغط اليومي فقط، بينما تكون الأسباب في بعض الحالات عضوية وتحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

ما السبب وراء الإرهاق رغم النوم الكافي؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود عبد الرحمن، استشاري الباطنة، إن الشعور بالتعب رغم النوم الجيد قد يرتبط بعدة أسباب صحية، أبرزها نقص بعض الفيتامينات مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين D، والتي تلعب دورا مباشرا في إنتاج الطاقة داخل الجسم.

وأوضح "عبد الرحمن" في تصريحات لـ"مصراوي" أن اضطرابات الغدة الدرقية قد تكون أيضا سببا رئيسيا في هذا الشعور، سواء في حالات الخمول أو زيادة النشاط، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدل الأيض.

وأضاف أن اضطرابات جودة النوم نفسها، مثل توقف التنفس أثناء النوم أو النوم المتقطع، قد تجعل الشخص يستيقظ مرهقا رغم اعتقاده أنه نام جيدا.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات التوتر والقلق المزمن يؤدي أيضا إلى إنهاك الجهاز العصبي، ما ينعكس على الإحساس العام بالطاقة خلال اليوم.

نصائح لتقليل الإرهاق اليومي



ونصح بضرورة تحسين جودة النوم من خلال تثبيت مواعيد النوم، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، مع الاهتمام بالتغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني الخفيف.

واختتم بأن الإرهاق المستمر ليس عرضا بسيطا دائما، لكنه قد يكون رسالة مبكرة من الجسم تشير إلى وجود خلل يحتاج إلى تدخل طبي مبكر.

