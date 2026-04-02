النوم أحد أهم جوانب نمط الحياة الصحي، ومع ذلك يهمل في كثير من الأحيان، إذ يسعى الكثيرون إلى النوم خمس أو ست ساعات فقط، على أمل أن يتكيف الجسم تبعا لذلك إلا أن النوم بانتظام لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميا يمكن الدماغ والجسم من القيام بآليات الترميم الضرورية خلال الليل.

وبحسب موقع timesofindia، أثناء النوم، يتخلص الدماغ من أي نفايات تراكمت خلال النهار، ويعيد تنشيط العديد من الوظائف المرتبطة بالذاكرة والتعلم والاستقرار العاطفي.

هل الجسم ينظم الهرمونات خلال النوم؟

في الوقت نفسه، ينظم الجسم العديد من الهرمونات الضرورية للشهية والتمثيل الغذائي والتوتر، ومع ذلك، عندما يقل النوم، قد تبدأ العديد من أجهزة الجسم بالاختلال، وقد يشعر الشخص بالتعب، وعدم القدرة على التركيز، والعصبية، وبطء التفكير خلال النهار.

هل الحرمان من النوم يهدد القلب؟

قد يؤثر الحرمان من النوم أيضا على القلب وضغط الدم والجهاز المناعي، وفي النهاية، قد يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري والتوتر.

ما فوائد النوم 8 ساعات؟

أما النوم فترة منتظمة من الزمن يمكن الجسم من استعادة مستويات الطاقة والحفاظ على الاستقرار طوال اليوم، ويساعد الجسم على التعافي والاستعداد لليوم التالي، كما يفيد النوم الجيد في صفاء الذهن وسرعة رد الفعل والاستقرار العاطفي.

فعندما يحرم الشخص من النوم، يكون الدماغ في حالة إرهاق جزئي، ما قد يسبب صعوبة في التركيز والتذكر واتخاذ القرارات، وقد يعاني من تقلبات مزاجية وصداع وانخفاض في الإنتاجية، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر نقص النوم على كيفية إدارة الجسم لمستويات السكر في الدم والشهية وهرمونات التوتر.

هل النوم المنتظم يقوي المناعة؟

ويدعم النوم المنتظم جهاز المناعة أيضا، فعندما لا يحصل الناس على قسط كاف من النوم، قد يمرضون بسهولة، لأن الجسم لا يحصل على الوقت الكافي لبناء مناعته ضد الأمراض، ويمكن للشخص أن يضع جدولاً زمنياً للنوم، ويتجنب استخدام الشاشات في وقت متأخر من الليل، ويهيئ بيئة مناسبة للنوم لمساعدة الجسم على الحصول على قسط النوم الذي يحتاجه.

فوائد النوم للدماغ

يعتمد الدماغ على النوم ليعمل بشكل سليم، فخلال النوم، يعالج الدماغ الذكريات، ويجدد الطاقة، ويحسن وظائف الدماغ الأساسية، لذلك، عندما لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم، كما هو الحال مع أولئك الذين ينامون لفترات قصيرة، قد لا تعمل وظائف دماغهم بشكل صحيح، وهذا ما يفسر معاناتهم من بطء التفكير، والنسيان، وضعف التركيز.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر وظائف الدماغ على المدى الطويل، ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على نوم الفرد ساعته البيولوجية، إذ تعمل بشكل صحيح عندما ينام الفرد في أوقات ثابتة كل ليلة، وعندما يتبنى الفرد روتينا يسمح له بالنوم جيدا، قد يشعر بمزيد من اليقظة والتوازن والإنتاجية.

