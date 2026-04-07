في ظل التقلبات الجوية الحالية، أكد المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد لا تتعرض لرياح الخماسين خلال الفترة الحالية، رغم نشاط الرياح الذي قد يثير الأتربة والرمال في بعض المناطق.

ما آخر مستجدات الطقس في مصر؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات تلفزيونية: "تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكون السحب وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع فرص ضعيفة لامتدادها إلى القاهرة الكبرى".

هل هناك أي مؤشر لرياح الخماسين؟

أوضحت الهيئة أن لا توجد أي مؤشرات على تعرض مصر لرياح خماسين خلال هذه الفترة، وأن النشاط الملحوظ للرياح يقتصر على تحريك الرمال والأتربة فقط، دون الوصول إلى المستوى المميز للرياح الخماسينية.

ما هي رياح الخماسين ولماذا تشكل خطرا؟

رياح الخماسين هي رياح جنوبية شرقية حارة وجافة تأتي عادة خلال فصل الربيع، وتتحرك محملة بالغبار والأتربة من الصحراء، ما قد يسبب مشكلات صحية خاصة لمرضى الجهاز التنفسي وكبار السن.

كيف تحمي نفسك من الأتربة والغبار؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، ينصح الخبراء بارتداء كمامات أو أغطية للأنف والفم عند الخروج، واستخدام نظارات شمسية لتقليل تعرض العينين للغبار، كما يفضل البقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان أثناء ذروة الرياح.

ما التدابير الصحية للوقاية من مضاعفات الأتربة؟

-شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقد الرطوبة.

-تنظيف المنزل والأماكن المغلقة بطرق تقلل من انتشار الغبار.

-أخذ الأدوية اللازمة لمرضى الربو والحساسية قبل التعرض للهواء الخارجي.

